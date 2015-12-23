Stuntwoman Olivia Jackson subirà amputazione braccio: controfigura Milla Jovovich
di Redazione
23/12/2015
Brutte notizie per la stuntwoman Olivia Jackson, poiché dovrà subire l'amputazione del braccio. Fatale è stato un incidente sul set di "Resident Evil: The Final Chapter"La funesta notizia è stata riportata proprio dalla stessa Jackson, 32 anni, durante un'intervista al Sun, sottolineando di essere stata vittima di un incidente, lo scorso settembre, durante le riprese di un film. Olivia Jackson era la controfigura di Milla Jovovich e la moto da cross che guidava è andata a schiantarsi contro una grossa gru che sorreggeva una telecamera. Dopo lo schianto, l'ex modella è stata in coma per qualche settimana e, al risveglio, non riusciva più a muovere il braccio destro: era paralizzato. La celebre stuntwoman ha confessato al rotocalco britannico:
"Ho delle orribili cicatrici sul viso e vorrei riavere la mia vecchia faccia, ma ringrazio davvero di essere viva".Olivia Jackson ha 32 anni ha lavorato in numerosi film, come "Mad Max Fury" e "Star Wars 7", facendo da controfigura per attrici del calibro di Gwyneth Paltrow e Charlize Theron. Momento da dimenticare, dunque, per la controfigura di Milla Jovovich che, dopo una disavventura sul set, non ha potuto più muovere il braccio che, a breve, sarà sottoposto ad amputazione. E' proprio dura e pericolosa la vita degli stuntman e stuntwoman! Olivia Jackson lo sa bene.
