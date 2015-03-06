Joan Baez, concerti in Italia: accompagnata da Gabriel Harris e Dirk Powell

Joan Baez, una delle più belle voci femminili di sempre, si esibirà anche in Italia. Da domani, 7 marzo, al 12 marzo, Joan entusiasmerà i fan italiani.

La cantautrice ha ottenuto molto successo, finora, testimoniato dai tanti riconoscimenti incassati nei suoi 57 anni di carriera. "Io non scrivo più da molti anni, ma la musica resta un mezzo fortissimo per smuovere la gente e in questi tempi ne serve di bellissima", ha confessato la Baez nel corso di un'intervista.

La Baez ama la musica e ama i suoi fan. Nel corso della sua carriera non fatto altro che produrre pezzi splendidi, incantando sempre i suoi fan durante le performance live. L'artista ha anche parlato dei prossimi concerti in Italia: "Non sarò accompagnata da una band vera e propria ma da due musicisti eccezionali, Gabriel Harris, che è un percussionista, e Dirk Powell che un multistrumentista capace di passare dal banjo al violino o alle tastiere. Per quanto riguarda la scaletta, se mi capita di trovare pezzi nuovi da cantare devo farlo con cautela e in modo di renderli godibili perché la gente vuole ascoltare solo quello che conosce".

Alla domanda se lei si sente una cantautrice, la Baez risponde così: "Io non scrivo più. Circa 25 anni fa ho smesso di farlo, di punto in bianco e non saprei nemmeno spiegare il perché. So che mi piacerebbe sedermi e scrivere della musica bellissima ma non credo di esserne ancora in grado e allora meglio evitare proprio. Adesso ho altri modi di esprimere la mia creatività, come la poesia e la pittura".