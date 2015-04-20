Home Gossip Margot Sikabonyi, Maria de “Un medico in famiglia” è in dolce attesa

di Redazione 20/04/2015

L'attrice Margot Sikabonyi, che interpreta il ruoto di Maria in “Un medico in famiglia”, uno dei volti più amati della storica serie di Rai 1, ha rivelato il suo dolce segreto a “Di Più”: è in dolce attesa! Spesso si era vociferato che Margot Sikabonyi non prendesse parte alle nuove stagioni, ma stavolta il abbandono è ufficiale ed ha una motivazione del tutto serissima ed improrogabile, che riguarda la sfera privata e la vede prossima a diventare mamma! L'attrice è infatti all'ottavo mese di gravidanza e darà alla luce il bebè, frutto del suo amore con il compagno Jacopo Lupi con cui Margot ha una storia da 2 anni, nel prossimo mese di maggio. Ma ecco le parole dell'attrice al settimanale: “Sto vivendo un momento bellissimo, che però … il mio compagno e io vogliamo vivere l’arrivo del bambino il più possibile nella nostra intimità.”. Non resta che fare all'attrice i nostri migliori auguri per il lieto evento! Michela Galli

