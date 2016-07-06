Nina Moric contro Fabrizio Corona che taglia carne di cavallo
06/07/2016
"Qualche settimana fa Selvaggia Lucarelli ha indossato un chiodo in pelle finendo per diventare di tendenza su Twitter... Ieri i miei stivali rosa hanno raggiunto un numero altissimo di post dedicati su Facebook, un'infinità di commenti divisi fra critiche e complimenti... Ieri il mio caro amico Fabrizio Corona ha postato due foto dove affetta un povero cavallo... Circa 40 persone si alternavano fra il dirgli bravo e il dirgli scemo... Se si potesse fermare la moda di comprarsi follower e like, sapremmo veramente chi muove ancora le opinioni e chi non conta più un c...o... Se l'avessi messa io una foto dove taglio un cavallo mi sarei trovata gli animalisti sotto casa. Piuttosto che prendere due spicci mentre taglio un cavallo, vado a lavare le scale nei palazzi".Indignazione totale di Nina Moric, dunque, nei confronti dell'ex marito, da cui ha avuto un figlio, Carlos. Negli ultimi tempi, la Moric ha definito Fabrizio Corona come "il passato" mentre Carlos come "il futuro". Il rapporto tra Nina e Fabrizio è diventato molto teso soprattutto quando l'ex paparazzo è uscito dal carcere. Nina Moric si è lasciata alle spalle la storia con il padre di suo figlio ed ora è felicemente fidanzata con Luigi Favoloso, imprenditore con cui ha aperto "Nima", un ristorante di sushi a Mariano Comense. La modella croata ha intenzione di aprire col compagno locali simili anche a Napoli, Roma, Firenze e Gallipoli. Nina Moric ha rivelato di aver aperto un locale del genere perché ama molto il sushi, anche se non lo sa cucinare. Tra i suoi piatti preferiti, comunque, c'è la pasta asciutta. Una vita nuova, dunque, per la Moric sia sul versante sentimentale che professionale. A lei non interessano le critiche e gli attacchi che, puntualmente, le arrivano. Lo stesso Fabrizio Corona, riferendosi a Nina, ha detto:
"Ti sei rivelata esattamente per quello che sei, una persona egoista. Guardandoti da fuori, da un luogo di vera sofferenza, mi sono reso conto che non meriti più niente, e non ti giustifico più. Sapere che sei stata mia moglie oggi mi fa sentire un fallito".
