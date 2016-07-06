Furbetti del cartellino a Reggio Calabria

Furbetti del cartellino in azione a Reggio Calabria, una delle città italiane dove gli assenteisti furoreggiano
. In verità, le forze dell'ordine hanno beccato i furbetti del badge in diversi Comuni del Reggino.
Pensavano di farla franca, continuando a percepire denaro senza lavorare ma per molti furbetti di Taurianova, Oppido Mamertina, Palmi, Varapodio e Terranova Sappo Minulio, tutti comuni in provincia di Reggio Calabria, sono scattate le manette
. I dipendenti arrestati sono 4 mentre quelli sottoposti all'obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria sono una ventina. Tutti i furbetti dovranno rispondere dei reati di truffa aggravata e continuata ai danni di un ente pubblico, e concorso in false attestazioni, con modalità fraudolenta, della presenza in servizio
. Le condotte degli impiegati di Reggio Calabria
erano analoghe a quelle di molti furbetti che, negli ultimi mesi, sono stati beccati in diverse regioni italiane (ricordate il vigile di Sanremo che timbrava il cartellino in mutande?). I 4 impiegati truffaldini arrestati prestavano servizio a Oppido Mamertina
.
Tutti gli impiegati reggini avevano assunto comportamenti tali da ledere sia l'ente di appartenenza che lo Stato, e quindi i cittadini. I furbetti del cartellino calabresi attestavano fittiziamente la loro presenza in ufficio e in seguito non prestavano servizio, violando quindi tutti gli obblighi relativi alla loro qualità di dipendenti comunali
. Insomma, gli impiegati truffaldini non si recavano in ufficio ma riuscivano con vari artifici ad attestare la loro prestazione lavorativa. Ennesima storia desolante di furbetti che credono di riuscire ad imbrogliare a vita.
La lotta all'assenteismo negli uffici pubblici è uno dei punti onnipresenti nei programmi politici di quasi tutti gli schieramenti (destra, sinistra e centro). Tanti proclami ma, alla fine resta tutto com'è sempre stato: tanti impiegati continuano a timbrare i cartellini e, successivamente, escono per farsi i fatti propri
. Negli ultimi mesi, ha fatto parlare molto di sé la vicenda del vigile di Sanremo che timbrava il badge in mutande. La vicenda ha portato le forze dell'ordine a compiere accertamenti capillari per scoprire altri furbetti del cartellino sia a Sanremo che in Liguria. Alla fine, sono stati beccati molti dipendenti imbroglioni. Questa disgustosa vicenda ha portato il Governo ad adottare subito un provvedimento anti-fannulloni: il decreto Madia
. La misura prevede la sospensione dei furbetti nell'arco di 48 ore e il licenziamento in 30 giorni.
Il decreto Madia contro i furbetti del cartellino colpisce anche i dirigenti flemmatici, ovvero coloro che non adottano subito misure disciplinari nei confronti degli impiegati truffaldini. L'assenteismo è una piaga atavica in Italia, che fa male, molto male. Il problema è che l'Italia è il Paese dei furbetti per eccellenza: si cerca di fare poco ed ottenere molto. A nostro avviso, è proprio tale mentalità una delle cause dell'instabilità sociale-politica-economica del Belpaese
. Terminiano con una domanda: riuscirà il decreto Madia a lenire la piaga dei furbetti del cartellino?