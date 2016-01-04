Nina Moric stronca Fabrizio Corona per apertura profilo Instagram Carlos

Una volta si amavano moltissimo. Oggi sono acerrimi nemici. Parliamo di Nina Moric e Fabrizio Corona, che hanno avuto insieme un figlio, Carlos. La showgirl ha criticato la sua ex fiamma, ricordandogli che il figlio non è una fonte di denaro

"Gli oggetti sono fatti per essere usati. Le persone sono fatte per essere amate. Il mondo va storto perché si usano le persone e si amano gli oggetti. Poi usare i bambini è ancora peggio, qui si tratta di mio figlio. Povere anime smarrite".

"@vinciamosempre_noi è un profilo che prima era dedicato a Carlos, creato da Fabrizio, per farci un business che giustamente io o chiuso e cambiato nome. A Carlos serve un padre per ora non un manager".

"Per la legge italiana sotto i 16 anni è un reato avere Instagram... Ma visto che i ragazzi con i genitori normali con il consenso possono fare, però qui si tratta di un bambino di 13 anni con i genitori sotto i riflettori non è concepibile visto che la madre non è stata avvisata, l'ho visto per caso e Carlos mi ha dato la conferma che l'ha aperto FC e lo gestisce lui... Io non posso vederlo!!! Vergognoso il fatto!".

La Moric, secondo i ben informati, avrebbe recriminato a Fabrizio Corona di aver creato a Carlos un profilo Instagram senza averle detto nulla. Insomma, la showgirl croata se l'è presa perché l'ex paparazzo non le avrebbe chiesto l'autorizzazione per aprire ildi Carlos. Nina ha scritto sui social:La Moric ha anche spiegato sula ragione perché è infuriata con Corona che, ultimamente, ha postato una foto che lo mostra felice assieme al figlioletto:Non finisce qui. La modella ha pubblicato altri messaggi in cui sottolinea il suo dissenso per i bimbi sui social, biasimando l'ex per non averla avvertita dell'apertura del profilo Instagram di Carlos:Insomma, la Moric e Corona sono ai ferri corti a causa di Carlos. Fabrizio ancora non ha replicato alla ex, continuando a postare, ogni giorno, foto sui social. Ricordiamo che Fabrizio Corona è ai, dopo un lungo periodo trascorso in una delle Comunità Exodus di don Mazzi, suo caro amico.