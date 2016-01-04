Come depurare il fegato e i reni dopo abbuffata di Capodanno: no al digiuno
04/01/2016
La notte tra il 31 dicembre e il 1 gennaio di ogni anno gran parte degli italiani mangia molto, soprattutto cibi ipercalorici, e beve alcolici. Dopo il Capodanno, dunque, molte persone si trovano a fare i conti coi chili di troppo. In realtà, bisogna depurarsi non solo per la linea ma anche per la saluteI bagordi di Capodanno fanno male alla salute, facendo soffrire molti organi, fegato e reni in primis. Sono molti i soggetti che, all'inizio dell'anno, lamentano un senso di gonfiore, pesantezza, nausea e dolore al fegato. Giovanna Cecchetto, past president dell'Associazione Nazionale dietisti, raccomanda a tutti di purificarsi dopo le festività natalizie:
"E' bene quindi iniziare il nuovo anno con una dieta e un periodo di depurazione dalle tante tossine accumulate. Tuttavia integratori e tisane non servono senza una buona dieta a base di frutta, verdure e cibi poco conditi, possibilmente accompagnata dalla giusta attività fisica. L'eccesso di un'alimentazione particolarmente grassa, e a Natale non si tratta di un solo giorno ma di un periodo prolungato, provoca aumento di colesterolo e trigliceridi e affatica in particolare il fegato".La Cecchetto ha anche aggiunto che per depurare il fegato e i reni non occorre digiunare ma seguire una dieta salutare:
"I troppi condimenti e l'alcol comportano un sovraccarico digestivo che irrita le mucose e nuoce sia allo stomaco che all'intestino. Per riabilitarlo non serve il digiuno ma un periodo di disintossicazione, con molta acqua e condimenti semplici, a base di olio di oliva a crudo. Fondamentalmente ridurre al massimo grassi, zuccheri semplici e bevande alcoliche, ma anche introdurre più cereali integrali e fonti proteiche vegetali come i legumi al posto di carni e formaggi".Dopo l'abbuffata di Capodanno, dunque, non adottare metodi estremi per tornare in linea perché rischiano di essere controproducenti. Medici e nutrizionisti assicurano che i chili presi durante le festività natalizie si perdono subito tornando allo stile alimentare di sempre. Provare per credere!
