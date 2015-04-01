Loading...

"Second Chance": thriller sui valori morali, Susan Bier torna

01/04/2015

Domani, 2 aprile, uscirà nelle sale italiane "Second Chance", la nuova pellicola diretta da Susan Bier, che narra l'incontro di due amici d'infanzia che, nella vita, hanno scelto strade diverse: uno è un poliziotto, l'altro un delinquente.

La regista danese ha così commentato la sua ultima 'fatica': "Second Chance è un thriller sui valori morali che parte dalla domanda: fino a dove siamo pronti a spingerci in nome di questi valori. Un'opera sulla maternità e anche sulla paternità, sulla nostra idea e i nostri pregiudizi intorno al concetto di famiglia".

Nel cast anche Maria Bonnevie e May Andersen.

