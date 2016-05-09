Home Home Fabrizio Corona attacca Alessandro Cecchi Paone al Maurizio Costanzo Show

di Redazione 09/05/2016

Fabrizio Corona è stato ospite del Maurizio Costanzo Show, noto programma condotto da Maurizio Costanzo. C'era grande attesa di rivedere l'ex paparazzo in una trasmissione televisiva, dopo anni passati in carcere e in una delle Comunità Exodus di don Mazzi L'ospitata di Corona al Maurizio Costanzo Show, invece, è stata noiosa, al di sotto delle aspettative. Fabrizio non si è 'sbottonato', non ha parlato molto della sua storia, della sua condanna e degli anni passati in carcere, ma si è mostrato, come al solito, la sua vanagloria. Fabrizio sa che, in fondo, lui è il ritratto di quell'Italietta fondata sui bagordi, sui party, sullo showbiz. Sembrerà strano ma lo stesso Costanzo è dalla parte di Corona: non è la prima volta che il giornalista e conduttore romano prende in simpatia personaggi come Corona che, apparentemente, hanno condotto e conducono una vita nettamente opposta alla sua. Chi è uscito vincitore dalla recente puntata del Maurizio Costanzo Show è stato certamente Fabrizio Corona, visto che ha saputo perfettamente far parlare nuovamente di sé, anche se ha detto poco della sua vita passata e presente. Corona è nuovamente una star, in barba alle condanne, agli anni di carcere, agli insulti, etc. Siamo in Italia, e agli italiani piacciono personaggi così. Se sei incensurato, lavori sodo, e conduci una vita normale non vai molto avanti, almeno nel mondo dello spettacolo. Fabrizio Corona sa bene che oggi può fare nuovamente ciò che vuole. Si sente sicuro anche di offendere Alessandro Cecchi Paone che, a un certo punto, durante la puntata del Maurizio Costanzo Show, si è alzato e se n'è andato. L'ex paparazzo lo ha offeso e la frase è stata tagliata in post-produzione. E' probabile che Fabrizio abbia ferito Cecchi Paone nell'amor proprio con parole di stampo omofobo. Chissà? Ecco, l'obiettivo è stato raggiunto: Fabrizio Corona è tornato ad essere una celebrità e il Maurizio Costanzo Show uno dei programmi con audience da capogiro.

