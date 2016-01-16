Nuovo singolo Elisa "No Hero" è in inglese: album a marzo

Elisa torna a cantare in inglese. Un ritorno alle origini, dunque, per la cantante di Monfalcone che ha già ottenuto molto successo con "L'anima vola", disco uscito 3 anni fa e certificato doppio disco di platino. Ieri è uscito "No Hero", singolo che anticipa il nuovo album della cantautrice di "Together"

"In questi giorni per noi così intensi e felici, la mia maestra di pianoforte è volata in cielo. Ricordo ancora il suo modo di insegnare, di infondere fiducia, e insieme farmi sentire responsabile nel bene e nel male... la mia totale mancanza di disciplina fu per lei solo uno stimolo per disciplinarmi il triplo".

"No Hero" è un brano che invita l'ascoltatore a migliorarsi e a dare il massimo per il prossimo. Quando canta in inglese, Elisa riesce ad essere praticamente perfetta. Non che quando canta in italiano sia imperfetta, sia ben chiaro, ma lapermette ad Elisa si esprimere appieno quello che prova. Lo ha dimostrato più volte. La cantante friulana, in questi anni, ha incassato molti riconoscimenti: il primo posto auno su tutti. Il successo che ha ottenuto e ottiene, comunque, è meritato. "No Hero" è disponibile negli store digitali e si può ascoltare nelle piattaforme di musica in streaming. Intanto i fan non vedono l'ora di ascoltare il nuovo disco di Elisa, il nono in carriera, che uscirà a marzo. La cantante di "Luce (Tramonti a nordest)" si esibirà dal vivo a partire da. Confermate diverse tappe, come quella di Roma (19 novembre al Palalottomatica) e Milano (25 novembre al Mediolanum Forum). Ilè stato un anno importante per Elisa, visto che si è sposata con Andrea Rigonat, il padre dei suoi due figli, Emma Cecile e Sebastian. Elisa e Andrea sono convolati a nozze lo scorso 5 settembre a. Tantissimi i presenti, tra cui molti cantanti e amici di Elisa come Tiziano Ferro, Emma Marrone,, Alessandra Amoroso e Caterina Caselli. Elisa è arrivata in chiesa a bordo di una strana moto. Il suo vestito era minimal, così come il trucco. Del resto, la popstar è una cantante grande, straordinaria e talentuosa e il suo segreto è proprio la. Per la cantante di Monfalcone, dunque, il 2015 è stato un anno spettacolare sul piano personale. Il, invece, lascerà il segno anche sul piano artistico? Le premesse ci sono. L'anno scorso, poco dopo le nozze, Elisa si è rattristata per la morte della sua insegnante di piano. La popstar ha annunciato la dolorosa notizia su