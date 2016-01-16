Kate Moss compie 42 anni: servizio fotografico per Equipment

Oggi, 16 gennaio 2016, Kate Moss compie 42 anni. La top model britannica ha calcato tantissime passerelle nell'arco della sua carriera fulgente, accumulando tantissimo denaro

"E' piccola ma con quel viso e quella grinta cercheranno di imitarla tutti a New York".

Per festeggiare i suoi 42 anni, Kate ha realizzato un servizio fotografico per Equipment. L'ex top model non dimostra proprio gli anni e non teme confronti con donne molto più giovani di lei. Poche come Kate sanno tirare fuori così tanto charme davanti alle telecamere. Poche sono fascinose come lei. Ecco perché Kate Moss sarà ricordata sempre nel mondo della: una donna affascinante con uno stile inconfondibile., dell'agenzia Storm, notò Kate la prima volta quando aveva 14 anni. Si trovava all'aeroporto JFK:Aveva proprio ragione la Doukas. Kate si impose nel mondo della moda, dominato negli anni '90 dal formidabile trio formato da Claudia Schiffer, Naomi Campbell e Cindy Crawford. Top model diverse dalla Moss, più alte e 'imponenti'. Il fato, però, si è schierato dalla parte di Kate. La 46enne deve il suo successo alla campagna, quando indossò un paio di jeans. Fece girare la testa a tutto il mondo. La vita privata di Kate, però, è alquanto: nel 2005 il Daily Mail pubblicò una foto che la ritraeva mentre sniffava cocaina. L'episodio mise in discussione la stellare carriera della Moss che, però, riuscì a riscattarsi in poco tempo.