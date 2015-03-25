Loading...

Tradisce marito in hotel di lusso: lui pubblica una recensione al vetriolo

Redazione Avatar

di Redazione

25/03/2015

Il Westgrove Hotel è un lussuoso hotel a 4 stelle del Clane, nella contea di Kildare in Irlanda, a circa 30 minuti da Dublino; ove un uomo ha scoperto che la moglie intratteneva una tresca con il suo capo, "grazie" al tracciamento delle operazioni della sua carta di credito! Una sconcertante scoperta, che l'uomo, dopo aver controllato le fatture, le prenotazioni e tutti gli scontrini del bar della coppietta galeotta, grazie allo staff dell'hotel, ha deciso di “ripagare” pubblicando una recensione a 5 stelle, al vetriolo, all'hotel usato dalla moglie e dal suo amante, su Google+. Nella recensione l'uomo ha spiattellato i dettagli degli incontri della coppia con evidente sarcasmo, elogiando la qualità del servizio offerto e lo sfarzo degli arredi dell'hotel e conclude con un avviso: "i traditori dovrebbero sapere che i dettagli del soggiorno restano documentati negli archivi per oltre un anno"! Attenzione ... Michela Galli
