Dimagrimento Record: 90 Kg in 18 Mesi, la Storia di Cheryl

Redazione Avatar

di Redazione

11/11/2015

Perdere 90 chili in 18 mesi senza alcun intervento chirurgico, solo seguendo un regime alimentare sano. E' possibile? Sì. Una ragazza di Londra, Cheryl Blythe, sta facendo parlare di sé in tutto il mondo perché ha perso molti kg nel giro di qualche mese

  Cheryl è entusiasta non solo perché le hanno conferito il premio Slimming World of the Year 2015 ma poiché è riuscita a perdere tantissimi chili da sola, mutando il suo regime alimentare, rifiutando interventi vari, come il noto bendaggio gastrico. I medici avevano avvertito la Blythe, 31 anni, che avrebbe dovuto operarsi subito perché rischiava di perdere la vita o ritrovarsi su una sedia a rotelle. Era troppo grassa. La ragazza, però, ha scelto di curarsi da sé, variando la sua dieta. "Non è stato facile, ma ne è valsa la pena. I miei problemi di salute sono scomparsi e posso indossare ciò che voglio. Ho rifiutato l'intervento per far capire ai miei figli cosa significa mangiare sano e perché dovevo cambiare il mio rapporto con il cibo", ha detto Cheryl. La Blythe iniziò ad ingrassare a dismisura durante la gravidanza. Mangiava cibi ipercalorici sempre e ovunque. Nel giro di poco tempo diventò obesa.  
