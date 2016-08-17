Home Home OLIMPIADI DI RIO: Ecco Perché Sono Seguite, Il Programma Di Stasera Su Rai Due

di Redazione 17/08/2016

Prima quarti, poi quinti, ed ora sesti. L'Italia sorprende in terra carioca. Non fa tanto bene da Sidney. Colpendo bersagli, piuttosto che tuffandosi o sfilando il fioretto, gli Azzurri si dimostrano competitivi, seguendo soltanto nazioni enormi ed impareggabili, come la Cina. Tania Cagnotto ci ha fatto sognare; la Pellegrini cadere qualche lacrima; la beach volley sorridere. Oggi, giorno in cui nessun italiano lotta per la medaglia, ci guardiamo indietro e scopriamo perché le Olimpiadi ci rendano incredibilmente uniti e partecipi. Una Nazione tutto sommato piccola che, in confronto al mondo, può dimostrare tecnica, impegno, capacità nel tempo di una gara o di una diretta tv. Il grande lavoro di Rai Due, con collegamenti in diretta 24 ore su 24 sulle strutture olimpiche, spaziando dall'atletica piuttosto che al nuoto, invoglia lo spettatore al voyerismo. Il successo patriottico riempie di gioia i cuori di coloro che giornalmente lottano, nelle loro quotidianità, per raggiungere obiettivi prestigiosi. L'aura patinata attorno allo sport rende le Olimpiadi un sogno da vivere, da raggiungere. Le lacrime dei vincitori le lacrime di chi crede nel talento e nella meritocrazia e quelle di dispiacere diventano il dolore di chi fallisce nell'instante di una vita, dopo tanti sacrifici. Il sacrifico e la lotta. Valori che piacciono ancora, anche in tv. Ecco il programma serale di oggi alle Olimpiadi di Rio, in onda su Rai Due: -Alle 20.00 andrà in onda la piattaforma femminile di tuffi dai 10 metri. -Alle 20.10, le semifinali femminili di pallanuoto. -Alle 21.00, via libera alla lotta femminile, con le sfide per le medaglie di bronzo, nelle varie categorie di peso, a partire dalle 22.

