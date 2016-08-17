Simone Biles Incontra Zac Efron, Questo Il Suo Sogno, Altro Che Medaglie

Efron ha poi aggiunto in merito allo storico incontro: "Quando ho saputo che Simone era mia fan, ho pensato che razza di persona sarei stata se non mi fossi presentato. Loro sono idoli che hanno vinto un sacco di medaglie ed ero emozionatissimo all'idea di incontrarle!".

Ha vinto ben cinque medaglie olimpiche e dunque ha ampiamente meritato di incontrare la sua Star del cuore. Chi?è decisamente LA GINNASTA di questa Olimpiade di Rio, fisicamente perfetta ed impeccabilmente equilibrata; tuttavia vi assicuro che, prima dell'incontro con Zac Efron, il suo autocontrollo ha preso una pausa di riflessione. Simone Biles ha dichiarato di aver sentito le farfalle nello stomaco quando, lo scorso 16 agosto, Zac Efron è piombato a sorpresa nella cittadella Olimpica, sorprendendo la 19enne e le sue compagne di squadra e riempiendola di baci ed abbracci. La Biles avrebbe esclamato emozionata: "Oh mio Dio, smettila! Sto sognando o tutto questo sta accadendo davvero?". Il primo pensiero della Biles? Non essere abbastanza in ordine dopo aver gareggiato per l'incontro col suo idolo, volato in Brasile solo per realizzare il sogno di una delle nuove eroine dello sport. Persino Zac Efron, comunque sia, ha tradito la sua emozione assistendo alla finale della Biles: "Avevo le farfalle nello stomaco. Sono molto emotivo!".Nonostante Efron non sia un fan della ginnastica, ha detto di essersi sintonizzato sulle atlete americane: "C'era qualcosa di speciale in loro. Non si trattava di semplice ginnastica...". Insomma, dopo averci fatto sognare,ha realizzato anche il proprio personale sogno!