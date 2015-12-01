Omicidio Ancona: Fabio Giacconi muore, fidanzato figlia gli aveva sparato

"E' venuto verso di me: ho avuto paura, non ho capito più niente. Ho sentito la mia ragazza che diceva 'spara', e ho sparato a caso".

"In una lunga e motivata ordinanza, il Gip ha accolto la istanze della procura compresa l'applicazione della custodia in carcere per la minore per concorso in omicidio volontario, tentato omicidio e porto abusivo d'arma. L'esigenza cautelare a cui fa riferimento il giudice Paola Mureddu è la pericolosità sociale legata ad un elevato rischio di reiterazione di reati della stessa specie per cui si procede".

"Pensavo che fosse una pistola giocattolo, e non è vero che ho detto 'spara'", ha detto la 16enne dinanzi ai giudici, assistita dai suoi legali Sfrappini e La Morgia.

, sottufficiale dell'Aeronautica ferito con diversi colpi di pistola sparati, lo scorso 7 novembre, dal fidanzato della figlia 16enne, Antonio Tagliata, ènelle ultime ore. Il 18enne Tagliata, lo ricordiamo, si recò nella casa della fidanzatina, ad, e sparò contro i genitori. La madre della minorenne, Roberta Pierini, morì sul colpo; il padre, invece, venne trasportato in ospedale. L'uomo ha tribolato molto nel reparto didel nosocomio anconetano e, alla fine, è spirato. Tagliata e la fidanzata sono attualmente in carcere. Secondo il gip è stata una vera esecuzione. Il 18enne sparò un colpo alla testa di, dopo averla ferita a un fianco e al braccio; poi ferì Fabio Giacconi. Il gip, per questo motivo, ha disposto la custodia cautelare in carcere di entrambi i giovani. Il 18enne, reo confesso, avrebbe 'finito' la donna che si trovava per terra, già, con un colpo in testa. Una vicenda sconcertante. Il ragazzo ha sempre detto che non avrebbe voluto sparare, essendo stato sollecitato dalla fidanzata. Tagliata, inoltre, ha sottolineato che il padre della 16enne gli mise paura:Alcuni vicini di casa hanno riferito che Fabio Giacconi è corso verso il balcone, chiedendo aiuto, poiché Tagliata lo inseguiva con la pistola in mano. Il 18enne, riguardo ai colpi esplosi, ha asserito di non ricordare nulla. Chissà se il carcere gli farà tornare la memoria, soprattutto ora che dovrà rispondere di duplice omicidio? I carabinieri, intanto, stanno svolgendo ancora le indagini nella casa dei Giacconi per trovare qualche indizio utile alle perfetta ricostruzione della dinamica. Non ci sono dubbi, però, su un fatto:. Tagliata ha sparato 8 colpi di pistola contro i genitori della fidanzatina, Roberta Pierini e Fabio Giacconi: la prima è morta quel giorno; il secondo oggi. Il procuratoreha affermato dopo l'arresto dei due fidanzati:Dinanzi a giudici, i giudici si sono accusati a vicenda. Tagliata ha riferito di essere stato spinto dalla 16enne a sparare; lei, invece, ha detto di non averlo mai istigato a fare fuoco.Dopo aver appreso che il fidanzato l'aveva accusata, la minorenne si è sentita tradita e non ha voluto più sapere nulla del 18enne. Si è sempre e solo interessata, negli ultimi giorni, della salute del padre. Voleva avere notizie in continuazione.