Anoressia: "Felicemente imperfetta" al Bambin Gesù, storie di ragazze guarite
di Redazione
01/12/2015
"L'abbassamento dell’età è un fenomeno iniziato da alcuni anni ed è stato documentato per primo a Padova - precisa Salvo -. La presenza così cospicua di ragazzine obbliga i meccanismi di trattamento ad adattarsi... La presenza nel nostro centro di ragazze sempre più giovani ci ha spinto a sottoscrivere tre anni fa un accordo con l'ufficio scolastico per garantire alle utenti la possibilità di proseguire gli studi, seguendo via Skype le lezioni dalle scuole di provenienza. Infatti il trattamento non può precludere l'istruzione e ci siamo dovuti arrangiare al meglio".Quando l'anoressia insorge precocemente bisogna fronteggiare tutta una serie di problematiche diverse da quelle tradizionali. C'è il rischio, ad esempio, del blocco della crescita o di osteoporosi prematura. Il Bambin Gesù, così come altri centri italiani (ad es. quello di Portogruaro) sono determinanti per aiutare le piccole vittime dell'anoressia ad un uscire dal terribile tunnel.
"Il 70% delle persone ricoverate proviene da territori esterni alla nostra Asl: arrivano da molte regioni d'Italia e da tutto il Veneto. Il numero di persone con anoressia e bulimia si è ormai stabilizzato, ma resta così importante che i servizi sono sommersi. C'è bisogno di presa in carico territoriale prima e dopo la struttura di riabilitazione", ha aggiunto Salvo.I genitori devono fare molta attenzione all'anoressia e alla bulimia, perché, rispetto al passato, insorgono prima in quanto la società è diversa da quella di 20/30 anni fa: oggi i piccoli sono molto stimolati e conducono stili di vita non molto diversi da quelli degli adulti. La psichiatra del Bambin Gesù Valeria Zanna ha affermato al riguardo:
"Oggi i bambini sono bombardati da stimoli che contribuiscono a sostenere un'immagine di magrezza eccessiva sostanzialmente irraggiungibile. Quando questi stimoli si intrecciano con una personalità già insicura o arrivano in una particolare fase evolutiva possono incidere sull'insorgenza del disturbo".
