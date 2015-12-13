Omicidio Garlasco, Cassazione condanna Stasi. Difesa: "Avete privato della libertà un innocente"
di Redazione
13/12/2015
"Quando è arrivato sembrava molto provato ma tutto sommato era tranquillo. Ha avuto un colloquio con il nostro responsabile educativo e divide la cella con altri due detenuti".All'indomani della dura condanna inflitta ad Alberto Stasi, l'avvocato difensore dell'ex bocconiano, Fabio Giarda, dice che la decisione dei giudici è "illogica" e "allucinante":
"A chiunque abbia in qualunque modo contribuito allo scempio che è accaduto dico solo una cosa: avete privato della libertà un innocente, ma sappiate che non ci toglierete mai la libertà di gridarlo".Dopo la lettura della sentenza, la madre di Chiara Poggi, Rita, ha affermato:
"Giustizia è stata fatta. Forse questo sarà un Natale diverso, dopo questa sentenza proviamo sollievo, anche se non si può gioire per una condanna. Questa è una tragedia che ha sconvolto due famiglie, per me Alberto era quasi come un figlio.La Corte di Cassazione ha messo, dunque, fine al processo relativo al delitto di Garlasco. Alberto Stasi è stato riconosciuto l'omicida di Chiara Poggi anche se non si conosce ancora il vero movente dell'uccisione. Si ipotizza che la ragazza fosse venuta a conoscenza di qualcosa che avrebbe potuto rovinare l'immagine di 'bravo ragazzo' di Alberto.
Articolo Precedente
Usa, poliziotti uccidono afroamericano: polemiche infiammano
Articolo Successivo
Sanremo 2016, nomi 20 big svelati da Conti: Ramazzotti e Pausini superospiti
Redazione
Articoli Correlati
Come organizzare un barbecue in giardino
16/05/2024
Come arredare il bagno moderno
13/06/2023