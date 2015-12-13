Sanremo 2016, nomi 20 big svelati da Conti: Ramazzotti e Pausini superospiti

"Ci metteremo la stessa onestà e lo stesso amore dell'anno scorso. Questa volta vogliamo fare una cosa più poetica, un mosaico con tanti tasselli...".

"Forse torneremo al classico: la bionda e la mora. Forse... O prenderemo un'altra strada. Magari tre uomini...".

A meno di due mesi dall'inizio della 66esima edizione del Festival di Sanremo, Carlo Conti (conduttore ancora una volta delle celebre kermesse canora, ha reso noti i nomi dei big che calcheranno il palco dell'Ariston. L'annuncio è stato dato durante 'L'Arena', programma condotto a. Conti, dunque, ha messo fine ai numerosi rumors che si sono susseguiti negli ultimi tempi sugli artisti che canteranno a Sanremo. Come previsto, sul palco; invece ci saranno, ad esempio, Noemi, gli Stadio e Rocco Hunt. Ricordiamo che il regolamento del Festival di Sanremo è stato modificato:. Tra i superospiti, invece, ci saranno Laura Pausini ed Eros Ramazzotti; è probabile, inoltre, che arriverà a Sanremo anche. Non si sa molto, invece, delle vallette che assisteranno Carlo Conti nella conduzione del Festival. Si mormora dima non sono arrivate, finora, conferme ufficiali. L'anno scorso, il conduttore toscano venne supportato dal. Conti, interpellato da Giletti, ha detto riguardo alla prossima edizione del Festival di Sanremo:Com'è accaduto negli ultimi anni, sul palco dell'Ariston concorreranno molti giovani provenienti dai talent show.. Nel corso di un'intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni, Carlo Conti ha detto relativamente alle prossime vallette del Festival di Sanremo:In realtà, è stato proprio il sito web di Sorrisi a spifferare il presunto 'negoziato' per avere sul palco dell'Ariston, che dovrebbero affiancare Virginia Raffaele. Sarà così?...