Sanremo 2016, nomi 20 big svelati da Conti: Ramazzotti e Pausini superospiti
13/12/2015
A meno di due mesi dall'inizio della 66esima edizione del Festival di Sanremo, Carlo Conti (conduttore ancora una volta delle celebre kermesse canora, ha reso noti i nomi dei big che calcheranno il palco dell'Ariston. L'annuncio è stato dato durante 'L'Arena', programma condotto a Massimo Giletti. Conti, dunque, ha messo fine ai numerosi rumors che si sono susseguiti negli ultimi tempi sugli artisti che canteranno a Sanremo. Come previsto, sul palco non saliranno cantautori come Fabrizio Moro e The Kolors; invece ci saranno, ad esempio, Noemi, gli Stadio e Rocco Hunt. Ricordiamo che il regolamento del Festival di Sanremo è stato modificato: la 66esima edizione vedrà la presenza di 20 big; non 18 come avvenuto finora. Tra i superospiti, invece, ci saranno Laura Pausini ed Eros Ramazzotti; è probabile, inoltre, che arriverà a Sanremo anche Andrea Bocelli. Non si sa molto, invece, delle vallette che assisteranno Carlo Conti nella conduzione del Festival. Si mormora di Virginia Raffaele ma non sono arrivate, finora, conferme ufficiali. L'anno scorso, il conduttore toscano venne supportato dal duo Emma-Arisa. Conti, interpellato da Giletti, ha detto riguardo alla prossima edizione del Festival di Sanremo:
"Ci metteremo la stessa onestà e lo stesso amore dell'anno scorso. Questa volta vogliamo fare una cosa più poetica, un mosaico con tanti tasselli...".Com'è accaduto negli ultimi anni, sul palco dell'Ariston concorreranno molti giovani provenienti dai talent show. Il Festival aprirà il battenti il prossimo 9 febbraio 2016 e terminerà il 13. Nel corso di un'intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni, Carlo Conti ha detto relativamente alle prossime vallette del Festival di Sanremo:
"Forse torneremo al classico: la bionda e la mora. Forse... O prenderemo un'altra strada. Magari tre uomini...".In realtà, è stato proprio il sito web di Sorrisi a spifferare il presunto 'negoziato' per avere sul palco dell'Ariston due star del calibro di Monica Bellucci e Sabrina Ferilli, che dovrebbero affiancare Virginia Raffaele. Sarà così?...
