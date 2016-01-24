One Direction, Louis Tomlinson diventa padre: "Sono davvero felice!"

Uno dei componenti della celebre band One Direction, Louis Tomlinson, è diventato padre. E' stato il diretto interessato ad annunciare la notizia su Twitter

"Sono lieto di dire che ieri è nato mio figlio. Lui è sano ed è bellissimo, sono davvero felice!".

Tomlinson è al settimo cielo ed ha ringraziato la sua compagna, Briana Jungwirth, per avergli permesso di diventare padre. Il cantante ha scritto su Twitter:Louis Tomlinson è il primo componente dei One Direction a diventare papà. Chissà chi sarà il prossimo? Difficile saperlo. Louis e Briana, nota stylist statunitense, sono stati insieme per un breve periodo l'anno scorso. I due rivelarono che sarebbero diventati genitori dopo la fine della storia d'amore. Attualmente, non si conosce il nome del bimbo. E' stato il magazineil primo a diffondere la notizia della paternità di Louis, pubblicando foto che ritraggono l'artista in un negozio con un braccialetto da ospedale. Il primogenito di Louis Tomlinson è nato giovedì scorso, 21 gennaio 2016. Subito, siti web e magazine hanno riportato la succulenta notizia. Peccato, però, che il cantante e Brianna si sono lasciati. I due, comunque, hanno detto che, nonostante la rottura, sono ancora in ottimi rapporti. Attualmente Louis è fidanzato con, attrice e interprete della serie tv 'The Originals'. Ha fatto il giro del mondo la foto che ritrae il neo papà in un negozio di occhiali di Loa Angeles. Non è passato inosservato il braccialetto da ospedale al polso. Negli ospedali americani, infatti, c'è la consuetudine di far indossare il braccialetto anche al padre del neonato. A far incuriosire i fan di Tomlinson, giorni fa, è stata anche una foto postata sudalla mamma di Briana, che mostra un peluche. Lo scatto è corredato da parole amorevoli nei confronti del nipotino. Sebbene la liaison tra Louis e Briana sia naufragata, l'artista ha assicurato che sarà un padre presente e sosterrà sempre il figlioletto moralmente ed economicamente. Auguri Louis!