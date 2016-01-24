Home Home "C'è posta per te", tenta di riconquistare ex ma viene respinto: accoltella nuovo fidanzato

di Redazione 24/01/2016

Stupore a "C'è posta per te", trasmissione condotta da Maria De Filippi, dove un ragazzo, dopo essere stato respinto dall'ex fidanzata, ha accoltellato il suo nuovo compagno Saranno le forze dell'ordine ad accertare come sono andate veramente le cose, ma è certo che Emanuele Colurcio, 22 anni, ha accoltellato il 23enne Domenico De Matteo, attuale compagno dell'ex fidanzata. La puntata doveva andare in onda ieri sera ma la Redazione di "C'è posta per te" ha ritenuto, visti i tragici sviluppi della vicenda, di dare spazio a un'altra storia. Colurcio aveva tradito l'ex fidanzata ed era stato lasciato in tronco. Lui aveva provato in tutti i modi di riconquistarla e, alla fine, si è giocato la carta "C'è posta per te". Quando l'ex, però, ha saputo che Emanuele si era recato in tv non ha voluto saperne di andare in studio, richiudendo immediatamente la busta. La ragazza, evidentemente, è rimasta 'scottata' dal tradimento. Colurcio non è riuscito ad accettare l'ennesimo rifiuto dell'ex e, allora, ha colpito con un coltello il povero De Matteo. L'episodio è avvenuto a Napoli. Emanuele Colurcio ora è nel carcere di Poggioreale con l'accusa di tentato omicidio, stalking e porto d'arma da taglio. Il rivale in amore di Emanuele, dopo essere stato raggiunto da una coltellata al ventre, è stato ricoverato in ospedale ed ora è in gravi condizioni. Colurcio, secondo le prime informazioni, avrebbe aggredito De Matteo in un locale di Chiaia. I due avrebbero iniziato dapprima a litigare; poi l'ex fidanzato di Alessia, molto geloso, ha sferrato una coltellata al ventre di Domenico. Quest'ultimo è stato subito portato all'ospedale Loreto Mare: pare che la la lama del coltello abbia scalfito il tessuto intestinale. "C'è posta per te" è un programma molto seguito ma Maria De Filippi non può fare miracoli, non sempre è in grado di far riconciliare persone che si sono allontanate.

