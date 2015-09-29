Home Gossip One Direction, Zayn Malik Innamorato? Foto con Biondina su Instagram

di Redazione 29/09/2015

Chi è quella misteriosa ragazza assieme a Zayn Malik, ex componente dei One Direction, in una foto recentemente pubblicata su Instagram? L'immagine, in bianco e nero, ritrae Zayn che bacia la biondina, di cui non si conosce il nome. Sembra proprio che l'ex membro dei One Direction abbia già dimenticato la storica fidanzata Perrie Edwards, con cui aveva progettato anche le nozze. Nel mondo dello spettacolo e della musica, però, non si fanno progetti a lungo raggio! Chi è la biondina assieme a Malik? Sui social è già partito il toto-fidanzata di Zayn. Molti sostengono che la misteriosa ragazza sia l'attrice Gage Golightly, nota per aver interpretato Erica Reyes nella serie tv "Teen Wolf". Gage, però, ha subito smentito il rumor, che nel giro di poco tempo era impazzato sul web: "Non sono la ragazza della foto co Zayn Malik. In ogni caso, che ragazza fortunata!". Zayn e Perrie erano molto uniti ed affiatati. Poi, però, qualcosa è andato per il verso sbagliato. La relazione è naufragata. I due avevano acquistato anche una casa da 3 milioni di sterline che doveva essere il loro nido d'amore. Niente. Zayn ha deciso di troncare. Tempo fa ha scritto su Twitter, riferendosi alla Edwards: "Non mi aspettare, non torno a casa". Un messaggio sibillino che molte fan hanno inteso come un invito a Perrie di cercarsi un altro uomo. Zayn Malik, lo ricordiamo, ha lasciato la celebre band One Direction qualche mese fa per intraprendere la carriera solista. Intanto cerca una nuova anima gemella.

