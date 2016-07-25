Operaio cinese muore a Prato: folgorato dalla corrente?
di Redazione
25/07/2016
Prato: boom di cinesiA Prato vivono e lavorano molti cinesi. Il 60enne morto sabato scorso aveva il permesso di soggiorno ed era un grande lavoratore. La tragedia è avvenuta in un capannone del Macrolotto Zero. Secondo le prime informazioni, il cinese stava cambiando una lampadina e, probabilmente, è stato folgorato dalla corrente. Bisognerà accertare se la morte sia stata dovuta alla scossa elettrica o alla botta. L'immigrato, prima di finire per terra, ha fatto un volo di 5 metri. L'impatto col terreno è stato brusco e forte. Sul luogo dell'incidente sono arrivati anche il figlio della vittima, che si è sentito male, e la sorella. Il primo ha accusato un malore ed è stato trasportato in ospedale; la seconda, invece, si è messa a piangere. Molti cinesi si sono recati immediatamente presso il capannone di Prato dove ha trovato la morte il 60enne. Carabinieri, poliziotti ed operatori sanitari sono subito arrivati dopo la segnalazione. Allertato dalle forze dell'ordine anche Antonio Sangermano, il magistrato di turno, che ha subito ordinato il trasferimento della salma presso il nosocomio di Pistoia, dove verrà effettuato l'esame autoptico. Si dovranno scoprire, infatti, le cause della morte del cinese. Scossa elettrica o impatto con il suolo?
Cinesi di Prato amanti dei Ferrero RocherA Prato, negli ultimi anni, è aumentato non poco il numero di cinesi. La maggior parte di essi lavora alacremente. Pochi, invece, sono privi di permesso di soggiorno e per sbarcare il lunario delinquono. Lieta dei tanti cinesi a Prato è la Ferrero Rocher. La ragione sta nel fatto che tali soggetti amano molto i cioccolati e le gelatine prodotte dal noto gruppo. Sembra insomma che ai cinesi piacciano molto i cioccolatini Ferrero Rocher. Li usano anche in occasione di eventi importanti, come i matrimoni. In sostanza, i cinesi concepiscono tali dolcetti come noi i confetti. Qualche mese fa, all'Esselunga di Prato si registrò una vendita straordinaria di cioccolatini Ferrero Rocher. Vi fu anche un'ispezione di un rappresentante aziendale che scoprì, con soddisfazione, la grande passione dei cinesi per i gustosi cioccolatini.
