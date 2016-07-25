Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Londra, allarme bomba alla stazione di Golders Green

Redazione Avatar

di Redazione

25/07/2016

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
Allarme bomba a Londra. Nei pressi della stazione di Golders Green è stata abbandonata una vettura. Tutta l'area circostante la stazione della metro è stata immediatamente evacuata.

Lunedì agitato a Londra

La vettura sospetta è stata scoperta verso le 8 di questa mattina (le 9 in Italia) vicino alla stazione metro di Golders Green. Subito sono scattate le misure previste in caso di allarme bomba. Ancora paura a Londra. Dopo la Francia e la Germania, adesso il terrore lambisce nuovamente il Regno Unito. L'auto abbandonata si trovava nei pressi di Hoop Lane. I poliziotti hanno esortato tutti coloro che vivono in zona di restare a casa e stare lontani dalle finestre. Lunedì all'insegna della tensione per Londra. Molti pedoni e pendolari sono subito scappati; altri si sono fermati un attimo per immortalare l'auto sospetta. E' panico, dunque, a Londra per l'allarme bomba. Nel quartiere Golders Green vivono molti ebrei. Evacuata, in precedenza, anche la stazione di North Wembley per un incendio. L'allerta, però, è terminata subito.

Londra tra le città più a rischio di attentati

E' indubbio che la la Capitale britannica sia tra le città mondiali più a rischio di attentati terroristici. Per questo, ultimamente, è stato aumentato molto il livello di sicurezza, specialmente nei punti sensibili. A Londra l'allerta è massima, soprattutto dopo alcune rivelazioni dei foreign fighters dell'Isis. I guerrieri dello Stato Islamico hanno affermato, dopo le stragi a Bruxelles, che metteranno a ferro e fuoco la Capitale britannica. In un filmato agghiacciante, diffuso dopo gli attentati in Belgio, alcuni jihadisti esultano e preannunciano stragi anche a Downing Street. Tra le frasi più agghiaccianti proferite dai terroristi dell'Isis c'è questa:
"In Belgio, l'aeroporto di Bruxelles è stato un grande boom. Ora tocca a Heathrow".
Il livello di allerta è massimo a Londra, e pare che molti soldati si siano resi disponibili ad affiancare le forze di polizia contro l'Isis. Nel Regno Unito vivono molti integralisti islamici. Vere insidie.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Cristiano Ronaldo lotta con Conor McGregor, ma per finta

Articolo Successivo

Operaio cinese muore a Prato: folgorato dalla corrente?

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Vasto attacco aereo russo sull'Ucraina

Vasto attacco aereo russo sull'Ucraina

05/10/2025

Come organizzare un barbecue in giardino

Come organizzare un barbecue in giardino

16/05/2024

Come arredare il bagno moderno

Come arredare il bagno moderno

13/06/2023