Ostia, inaugurazione Casa della Salute della Regione Lazio: Zingaretti e Marino presenti

10/04/2015

La sanità italiana fa acqua da molte parti; per fortuna ci sono anche piccoli momenti di gloria che fanno ben sperare per il futuro. Ad Ostia (Roma) è stata inaugurata la Casa della Salute della Regione Lazio.

Il polo sanitario sorge sul lungomare Paolo Toscanelli ed è stato sottoposto a ristrutturazione, costata ben 350.000 euro. Il sindaco di Roma, Ignazio Marino, e il governatore del Lazio, Nicola Zingaretti, hanno inaugurato la struttura, che resterà aperta sempre, giorno e notte, anche perché ospita l'ambulatorio del week-end.

