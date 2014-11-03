Loading...

Sidney, nasce cucciolo di gorilla al Taronga Zoo: Mjukuu

Redazione Avatar

di Redazione

03/11/2014

Lieta notizia proveniente dall'Australia. Al Taronga Zoo di Sidney è nato Mjukuu, un cucciolo di gorilla.

Mamma gorilla tiene continuamente in braccio il suo piccolo. Le foto dell'evento stanno facendo il giro del mondo ed emozionano, ricordandoci quanto è grande l'amore degli animali per i propri figli.

C'è festa, dunque, al Taronga Zoo. Intanto osserviamo le carezze e le attenzioni che mamma Mbeli riserva per il suo piccolo.

