Sidney, nasce cucciolo di gorilla al Taronga Zoo: Mjukuu
di Redazione
03/11/2014
Lieta notizia proveniente dall'Australia. Al Taronga Zoo di Sidney è nato Mjukuu, un cucciolo di gorilla.
Mamma gorilla tiene continuamente in braccio il suo piccolo. Le foto dell'evento stanno facendo il giro del mondo ed emozionano, ricordandoci quanto è grande l'amore degli animali per i propri figli.
C'è festa, dunque, al Taronga Zoo. Intanto osserviamo le carezze e le attenzioni che mamma Mbeli riserva per il suo piccolo.
