Pakistan: vieta velo durante lezioni, professore massacrato con machete

Un insegnante è stato trucidato con un machete in Pakistan perché aveva vietato il velo durante le lezioni. L'uomo è stato ucciso presumibilmente da estremisti islamici. La notizia è stata riportata dalla polizia locale.

Il professore Shafiul Islam è stato ucciso ieri nei pressi dell'Università di Rajshahi dove insegnava sociologia. I poliziotti hanno già messo in manette due uomini.

L'omicidio del docente è stato rivendicato su Facebook da un gruppo islamico.