Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Pakistan: vieta velo durante lezioni, professore massacrato con machete

Redazione Avatar

di Redazione

16/11/2014

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Un insegnante è stato trucidato con un machete in Pakistan perché aveva vietato il velo durante le lezioni. L'uomo è stato ucciso presumibilmente da estremisti islamici. La notizia è stata riportata dalla polizia locale.

Il professore Shafiul Islam è stato ucciso ieri nei pressi dell'Università di Rajshahi dove insegnava sociologia. I poliziotti hanno già messo in manette due uomini.

L'omicidio del docente è stato rivendicato su Facebook da un gruppo islamico.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

One Direction denigrati dalla Peta: maltrattano animali

Articolo Successivo

Violetta, fan italiani in estasi: 2 tappe in più in Italia

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Vasto attacco aereo russo sull'Ucraina

Vasto attacco aereo russo sull'Ucraina

05/10/2025

Come visitare la foresta amazzonica: consigli per farlo in sicurezza

Come visitare la foresta amazzonica: consigli per farlo in sicurezza

06/01/2023

Olimpiadi 2016: vice console russo uccide criminale

Olimpiadi 2016: vice console russo uccide criminale

05/08/2016