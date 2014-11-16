Pakistan: vieta velo durante lezioni, professore massacrato con machete
di Redazione
16/11/2014
Un insegnante è stato trucidato con un machete in Pakistan perché aveva vietato il velo durante le lezioni. L'uomo è stato ucciso presumibilmente da estremisti islamici. La notizia è stata riportata dalla polizia locale.
Il professore Shafiul Islam è stato ucciso ieri nei pressi dell'Università di Rajshahi dove insegnava sociologia. I poliziotti hanno già messo in manette due uomini.
L'omicidio del docente è stato rivendicato su Facebook da un gruppo islamico.
Articolo Precedente
One Direction denigrati dalla Peta: maltrattano animali
Articolo Successivo
Violetta, fan italiani in estasi: 2 tappe in più in Italia
Redazione