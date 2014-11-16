Loading...

Violetta, fan italiani in estasi: 2 tappe in più in Italia

di Redazione

16/11/2014

Bella notizia per i fan italiani di Violetta, visto che alla tournée nel Belpaese sono state inserite due tappe (28 gennaio a Torino e 4 febbraio a Firenze).

Lo show di Violetta Live vedrà protagonisti gli attori del cast della serie tv che ha riscosso un successo fenomenale in tutto il mondo. Chiaramente, non mancheranno le sorprese.

Durante gli spettacoli ci saranno anche ballerini e un gruppo musicale. Ricordiamo che il primo tour di performance live "Violetta - Il Concerto" è iniziato ad Asuncion, Paraguay, un anno fa, e poi è proseguito in Europa con 62 show in 15 città.

Grazie al tour dell'anno scorso, Violetta ha incassato molto denaro.

