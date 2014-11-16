Loading...

One Direction denigrati dalla Peta: maltrattano animali

16/11/2014

La Peta, celebre associazione che da sempre si batte per la difesa dei diritti degli animali ha criticato aspramente la band dei One Direction per il video di "Steal my girl", in cui viene mostrato uno scimpanzè con una catena al collo.

L'associazione ha inviato una lunga lettera al gruppo. Riportiamo uno stralcio: "La Peta chiede che vengano immediatamente tagliate le scene che mostrano lo scimpanzé o altri animali selvaggi, che la band non utilizzi mai più animali per girare videoclip e che doni una percentuale dei ricavi della canzone alle associazioni che si prendono cura degli scimpanzé".

