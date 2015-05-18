Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Palestrina, gara di sputi fatale: cade da muro e muore

Redazione Avatar

di Redazione

18/05/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Stefano, un 17enne di Castel San Pietro Romano, ha perso la vita qualche giorno fa per una gara di sputi. Una leggerezza che ha pagato a caro prezzo. Stefano è caduto da un muro e, dopo un volo di 5 metri, ha perso la vita. Vano il tentativo dei medici di salvargli la vita. Il dramma è avvenuto a Palestrina.

Il 17enne aveva tanti amici e tutti lo ricordano come un bravo ragazzo. La madre e il padre sono distrutti. Non riescono ad accettare che il loro figlio minore abbia lasciato questo mondo così presto. Non se lo riesce a spiegare neanche Manila, la sorella maggiore.

Il sindaco di Castel San Pietro Romano, Gianpaolo Nardi, ha dichiarato: "Castel San Pietro Romano stasera ha perso un giovane figlio, ma soprattutto un bravo ragazzo. In questi momenti non ci sono parole, ma solo silenzio".

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

15enne ruba l'auto dei genitori e uccide uomo in bici

Articolo Successivo

Sara Tommasi e Andrea Dipré via social: "Siamo come Romeo e Giulietta"

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Gene Wilder è morto ascoltando " Somewhere Over The Rainbow" e stringendo la mano ai familiari

Gene Wilder è morto ascoltando " Somewhere Over The Rainbow" e stringendo la mano ai familiari

30/08/2016

Come Comportarsi In Caso Di Terremoto?

Come Comportarsi In Caso Di Terremoto?

25/08/2016

TERREMOTO 24 AGOSTO 2016 RIETI, I NUMERI UTILI, DONARE AL 45500

TERREMOTO 24 AGOSTO 2016 RIETI, I NUMERI UTILI, DONARE AL 45500

24/08/2016