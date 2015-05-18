Palestrina, gara di sputi fatale: cade da muro e muore

Stefano, un 17enne di Castel San Pietro Romano, ha perso la vita qualche giorno fa per una gara di sputi. Una leggerezza che ha pagato a caro prezzo. Stefano è caduto da un muro e, dopo un volo di 5 metri, ha perso la vita. Vano il tentativo dei medici di salvargli la vita. Il dramma è avvenuto a Palestrina.

Il 17enne aveva tanti amici e tutti lo ricordano come un bravo ragazzo. La madre e il padre sono distrutti. Non riescono ad accettare che il loro figlio minore abbia lasciato questo mondo così presto. Non se lo riesce a spiegare neanche Manila, la sorella maggiore.

Il sindaco di Castel San Pietro Romano, Gianpaolo Nardi, ha dichiarato: "Castel San Pietro Romano stasera ha perso un giovane figlio, ma soprattutto un bravo ragazzo. In questi momenti non ci sono parole, ma solo silenzio".