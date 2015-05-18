Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

15enne ruba l'auto dei genitori e uccide uomo in bici

Redazione Avatar

di Redazione

18/05/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
Fatto che arriva da Mazara del Vallo, nel Trapanese, ove un ciclista 64enne, Antonino Serra, è stato travolto ed ucciso da un ragazzino di 15 anni che si era messo alla guida di una Fiat Punto, all'insaputa dei genitori. La vittima non era sposata e viveva assieme ad una sorella. Nell'impatto il 64enne è finito sul parabrezza dell'auto e dopo circa 30 metri è stato schiacciato contro un albero, che è stato persino sradicato! Il ragazzino dopo l'incidente si è allontanato dal posto, lasciando lì la vettura ribaltata; i carabinieri sono riusciti a capire che si trovava alla guida il ragazzino, così l'hanno rintracciato a casa, ove si trovava in stato di shock. Il 15enne è stato denunciato per omicidio colposo, omissione di soccorso e guida senza patente. Nella folle corsa, l'auto ha divelto anche due panchine in marmo, poste sul lungomare. Sul posto sono intervenuti carabinieri, polizia, vigili urbani e vigili del fuoco; il traffico è rimasto bloccato per alcune ore. Michela Galli
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

David Lynch fa passo indietro: dirigerà nuova serie "Twin Peaks"

Articolo Successivo

Palestrina, gara di sputi fatale: cade da muro e muore

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Gene Wilder è morto ascoltando " Somewhere Over The Rainbow" e stringendo la mano ai familiari

Gene Wilder è morto ascoltando " Somewhere Over The Rainbow" e stringendo la mano ai familiari

30/08/2016

Come Comportarsi In Caso Di Terremoto?

Come Comportarsi In Caso Di Terremoto?

25/08/2016

TERREMOTO 24 AGOSTO 2016 RIETI, I NUMERI UTILI, DONARE AL 45500

TERREMOTO 24 AGOSTO 2016 RIETI, I NUMERI UTILI, DONARE AL 45500

24/08/2016