15enne ruba l'auto dei genitori e uccide uomo in bici

15enne ruba l'auto dei genitori e uccide uomo in bici

di Redazione 18/05/2015

Fatto che arriva da Mazara del Vallo, nel Trapanese, ove un ciclista 64enne, Antonino Serra, è stato travolto ed ucciso da un ragazzino di 15 anni che si era messo alla guida di una Fiat Punto, all'insaputa dei genitori. La vittima non era sposata e viveva assieme ad una sorella. Nell'impatto il 64enne è finito sul parabrezza dell'auto e dopo circa 30 metri è stato schiacciato contro un albero, che è stato persino sradicato! Il ragazzino dopo l'incidente si è allontanato dal posto, lasciando lì la vettura ribaltata; i carabinieri sono riusciti a capire che si trovava alla guida il ragazzino, così l'hanno rintracciato a casa, ove si trovava in stato di shock. Il 15enne è stato denunciato per omicidio colposo, omissione di soccorso e guida senza patente. Nella folle corsa, l'auto ha divelto anche due panchine in marmo, poste sul lungomare. Sul posto sono intervenuti carabinieri, polizia, vigili urbani e vigili del fuoco; il traffico è rimasto bloccato per alcune ore. Michela Galli

