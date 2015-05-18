Home Gossip Sara Tommasi e Andrea Dipré via social: "Siamo come Romeo e Giulietta"

di Redazione 18/05/2015

Aggiornamento dalla coppia Sara Tommasi e Andrea Dipré, che con la loro storia d'amore stanno ormai tenendo col fiato sospeso l'Italia intera! I due, come hanno fatto sapere da poco, dopo le tanto annunciate nozze a Las Vegas, nella cappella di Elvis per il prossimo 24 maggio, hanno rimandato la data del “Sì” al prossimo 10 giugno e delocalizzato l'evento a a Montecarlo, per consentire ai fedelissimi di raggiungerli senza grossi problemi. Ma nell'attesa del giorno del “Sì”, Sara e Andrea, sempre più innamorati, si sono paragonati niente poco di meno che ai promessi sposi, Romeo e Giulietta, in occasione di un tour a Verona, come hanno fatto sapere via social con un video: “Siamo a Verona davanti alla casa di Romeo e Giulietta.” spiegano “Questo è un momento molto importante perché volevamo dimostrarvi che da Shakespeare ai giorni nostri l'amore non tramonta mai: Romeo sta a Giulietta come Andrea Dipré sta a Sara Tommasi.” Michela Galli

