Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Paola Caruso e Stefano Bonolis: storia finita ma lei ora non è sola

Redazione Avatar

di Redazione

26/06/2016

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
Paola Caruso è una donna avvenente e finora ha avuto flirt con uomini più o meno famosi, come il figlio di Paolo Bonolis. Nel corso di un'intervista a Visto, Paola ha confermato il flirt col figlio del celebre conduttore romano. Dopo aver sottolineato che la storia d'amore più intensa e sofferta, che si è lasciata alle spalle solo grazie all'Isola, è stata con Andrea Casalino, la Caruso ha avallato i rumors sul flirt con il figlio di Paolo Bonolis:
"Ci siamo conosciuti un anno fa ad Avanti un altro, quando veniva a trovare suo padre. Solo che lui vive a New York e, nonostante l'appoggio di Paolo, che è sempre stato carino con me, e l'idea iniziale di Stefano di venire a Roma, alla fine non se l'è sentita di lasciare l'America, e quindi tutto è finito".
Durante la lunga intervista a Visto, Paola Caruso ha anche parlato dei momenti meno belli della sua vita, come quello successivo alla morte del padre. Paola ha vissuto momenti terribili anche dopo una brutta caduta da cavallo. Il brutto episodio l'ha cambiata molto:
"Un'esperienza traumatica che mi ha cambiato tantissimo. Prima ero la classica stronzetta che se la tirava; dopo l'incidente sono maturata. La sofferenza mi ha insegnato ad essere migliore, umile, disponibile".
Un uomo che vuole conquistare la Caruso come deve essere? Beh, è stata la stessa a tracciare l'identikit dell'uomo perfetto:
"Un uomo, per farmi innamorare, deve farmi sentire una regina, anzi, di più, il centro dell'universo. Il suo amore deve riuscire a colmare le mancanze affettive che mi porto dietro, dall'infanzia. Sono figlia unica, e da piccola ero sempre sola. Abitando in una fattoria lontana dal paese, a casa mia non veniva nessuno a giocare, nemmeno un'amichetta...".
La Bonas di Avanti un altro aveva sedotto, dunque, anche Stefano Bonolis. La storia, però, è finita presto, dopo viaggi, vacanze e cene insieme perché lui non ha intenzione di lasciare gli States. Sembra che, all'inizio, Stefano sia rimasto folgorato dalle curve da capogiro della Caruso, chiedendo a Paolo di combinargli un incontro con lei. Così è stato e i due hanno iniziato a frequentarsi. E' nato un flirt. Paola e Stefano, negli ultimi mesi sono stati paparazzati spesso insieme in località incantevoli; insomma si sono divertiti molto ma, come spesso accade, le storie che nascono facilmente finiscono subito. Quella tra Stefano e Paola è stata una relazione fugace, basata su divertimenti e viaggi, niente di più.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Ernesto Fazzalari arrestato: latitante spietato e cinico che ha dominato Taurianova

Articolo Successivo

Ticket scaduto strisce blu: niente multa, bisogna integrarlo

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Come organizzare un barbecue in giardino

Come organizzare un barbecue in giardino

16/05/2024

Come arredare il bagno moderno

Come arredare il bagno moderno

13/06/2023

Consigli per il Beauty: i vantaggi dei prodotti cosmetici bio.

Consigli per il Beauty: i vantaggi dei prodotti cosmetici bio.

23/05/2023