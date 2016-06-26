Paola Caruso e Stefano Bonolis: storia finita ma lei ora non è sola
di Redazione
26/06/2016
"Ci siamo conosciuti un anno fa ad Avanti un altro, quando veniva a trovare suo padre. Solo che lui vive a New York e, nonostante l'appoggio di Paolo, che è sempre stato carino con me, e l'idea iniziale di Stefano di venire a Roma, alla fine non se l'è sentita di lasciare l'America, e quindi tutto è finito".Durante la lunga intervista a Visto, Paola Caruso ha anche parlato dei momenti meno belli della sua vita, come quello successivo alla morte del padre. Paola ha vissuto momenti terribili anche dopo una brutta caduta da cavallo. Il brutto episodio l'ha cambiata molto:
"Un'esperienza traumatica che mi ha cambiato tantissimo. Prima ero la classica stronzetta che se la tirava; dopo l'incidente sono maturata. La sofferenza mi ha insegnato ad essere migliore, umile, disponibile".Un uomo che vuole conquistare la Caruso come deve essere? Beh, è stata la stessa a tracciare l'identikit dell'uomo perfetto:
"Un uomo, per farmi innamorare, deve farmi sentire una regina, anzi, di più, il centro dell'universo. Il suo amore deve riuscire a colmare le mancanze affettive che mi porto dietro, dall'infanzia. Sono figlia unica, e da piccola ero sempre sola. Abitando in una fattoria lontana dal paese, a casa mia non veniva nessuno a giocare, nemmeno un'amichetta...".La Bonas di Avanti un altro aveva sedotto, dunque, anche Stefano Bonolis. La storia, però, è finita presto, dopo viaggi, vacanze e cene insieme perché lui non ha intenzione di lasciare gli States. Sembra che, all'inizio, Stefano sia rimasto folgorato dalle curve da capogiro della Caruso, chiedendo a Paolo di combinargli un incontro con lei. Così è stato e i due hanno iniziato a frequentarsi. E' nato un flirt. Paola e Stefano, negli ultimi mesi sono stati paparazzati spesso insieme in località incantevoli; insomma si sono divertiti molto ma, come spesso accade, le storie che nascono facilmente finiscono subito. Quella tra Stefano e Paola è stata una relazione fugace, basata su divertimenti e viaggi, niente di più.
Articolo Precedente
Ernesto Fazzalari arrestato: latitante spietato e cinico che ha dominato Taurianova
Articolo Successivo
Ticket scaduto strisce blu: niente multa, bisogna integrarlo
Redazione
Articoli Correlati
Come organizzare un barbecue in giardino
16/05/2024
Come arredare il bagno moderno
13/06/2023