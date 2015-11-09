Home Home Paolo Bianco Muore a 60 anni: Avviò Crociata contro Stamina

Paolo Bianco Muore a 60 anni: Avviò Crociata contro Stamina

di Redazione 09/11/2015

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Paolo Bianco, noto studioso e fervente nemico del metodo Stamina, ideato da Davide Vannoni, è morto. Aveva 60 anni. Bianco era un grande conoscitore del mondo delle cellule staminale e, ultimamente, stava aiutando molto il Ministero della Salute. Il mondo della scienza e della medicina è sconvolto per la precoce morte dello scienziato anti Stamina La crociata contro Stamina Bianco segnalò l'inattendibilità delle cure effettuate mediante il metodo Stamina proprio durante una puntata de 'Le Iene'. Lo scienziato venne criticato e addirittura minacciato per aver messo in discussione il metodo ideato da Vannoni. Bianco, però, non ebbe timore e continuò ad opporsi a un metodo che lui riteneva fallace e pericoloso. Possiamo tranquillamente dire che grazie a Bianco sono stati scoperti molti squallidi giri dietro a Stamina. Il ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, è affranta per la grave perdita che ha subito il mondo della scienza: "La scomparsa del professore Paolo Bianco rappresenta una grave perdita per la medicina. Lascia un patrimonio di esperienza e conoscenza di cui gli saremo sempre grati". Bianco era uno scienziato solerte, arguto e gentile, anche con chi lo criticava per la sua posizione anti Stamina. Lo studioso tentava di far comprendere il motivo per cui tale metodo è fallace. Secondo Paolo, i veri risultati si ottengono con serenità e attenzione. "La scienza procede lentamente, ma con la sicurezza di risultati tangibili e a volte spettacolari", adorava affermare Bianco. Il dolore dei colleghi Addolorati anche molti colleghi, come Gilberto Corbellini, Elena Cattaneo e Michele De Luca, che lo hanno appoggiato nella crociata contro il metodo Stamina: "Oggi ci ha lasciato una delle migliori menti della scienza italiana in campo biomedico... Straordinaria persona che conosciamo da anni, rimarrà un esempio di personalità dalla grande cultura umanistica e affascinato cultore della scienza". Addio a un sommo scienziato italiano.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp