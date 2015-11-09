Home Esteri John Lennon, Chitarra del '62 Venduta per 2,4 Milioni: 50% Ricavato in Beneficenza

John Lennon, Chitarra del '62 Venduta per 2,4 Milioni: 50% Ricavato in Beneficenza

di Redazione 09/11/2015

Un altro strumento musicale appartenuto al mitico John Lennon, leader dei Beatles è finito all'asta. Stavolta una chitarra è stata venduta per la 'modica' cifra di 2,4 milioni di dollari Acquirente chitarra preferisce mantenere anonimato La chitarra di Lennon, una Gibson J-160E, è stata acquistata a Beverly Hills da una persona che ha voluto mantenere l'anonimato. Lo strumento venne comprato da John nel 1962 ma, l'anno successivo, se ne persero le tracce. L'anno scorso, però, un uomo californiano rese noto di possedere qualcosa di enorme valore. Aveva ragione, visto che, dopo un esame accurato effettuato da un esperto, venne appurato che la chitarra era appartenuta a John Lennon ed era stata utilizzata per scrivere pezzi memorabili come "Love me do" e "PS I love you". Mai, finora, una chitarra era stata aggiudicata a un prezzo simile; neanche la Vox appartenuta sempre a Lennon, visto che è stata battuta l'anno scorso per 'soli' 400.000 dollari, oppure la Newport Folk Festival, utilizzata da Bob Dylan (aggiudicata per 965.000 dollari). In verità, se vogliamo essere precisi, c'è una chitarra venduta a un prezzo esorbitante: si tratta della Fender Stratocaster autografata da Paul McCartney, Keith Richards ed Eric Clapton, venduta 10 anni fa per 2,7 milioni di dollari. Metà del ricavato devoluto alla Fondazione Spirit La chitarra di Lennon è stata venduta nelle ultime ore presso la casa d'aste americana Julien's Auctions. Il 50% del ricavato andrà alla Fondazione Spirit, un'organizzazione filantropica creata da Yoko Ono e John Lennon. Il compratore dello straordinario strumento ha voluto mantenere l'anonimato. Nessuno, finora, è stato in grado di svelare il mistero della scomparsa della chitarra che Lennon acquistò nel 1962 a Liverpool. L'anno successivo, infatti, durante un concerto di Natale a Londra, qualcuno rubò la chitarra e per oltre 50 anni nessuno seppe rivelare dove lo strumento musicale si trovasse. Il nuovo proprietario della chitarra di Lennon ha voluto mantenere l'anonimato ma una cosa è certa: non è una persona povera.

