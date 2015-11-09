Home Home Istat, Famiglie Italiane in Affanno con Spese di Casa

di Redazione 09/11/2015

Tante famiglie italiane, l'anno scorso non sono state in grado di pagare alcune rate di mutuo, ma anche l'affitto e le utenze domestiche. Lo ha rivelato l'Istat nelle ultime ore Famiglie in difficoltà con le spese di casa Secondo L'Istituto di statistica sarebbero ben 3 milioni le famiglie che non sono riuscite, nel 2014, a fronteggiare le spese di casa, come le utenze domestiche e le rate del mutuo, ovvero l'11,4% del totale. Il lavoro che non c'è e i problemi economici stanno alla base dell'impossibilità di pagare tutto e alla scadenza. Questa ed altre informazioni sono contenute in un documento che l'Istat ha inviato al Parlamento durante le audizioni incentrate sulla legge di Stabilità. La casa è al centro del dibattito, visto che moltissime famiglie italiane non riescono a pagare le rate del mutuo, ma anche, ad esempio, le bollette di luce e gas. Spese per la casa: le più pesanti Gli esperti dell'Istat hanno affermato che "l'esposizione delle famiglie al ritardo nei pagamenti delle spese per la casa si associa nettamente all'onerosità delle spese stesse e, in particolare, alla loro incidenza sul reddito disponibile". Insomma, le famiglie in affanno nel pagamento delle spese relative alla casa sono quelle più povere, con reddito molto basso. Sono queste che, difficilmente, riescono a pagare in tempo le rate del mutuo o l'affitto. E' opportuno che i governanti considerino questo dato, anche perché le spese per la casa sono quelle che incidono maggiormente sul bilancio delle famiglie italiane. La notizia non stupisce molto, visto che l'Istat, nel rapporto Noi Italia presentato qualche mese fa viene evidenziato che una famiglia su 4 si trova in una condizione di disagio economico, e un giovane su 4 è un Neet, ovvero non studia né lavora. "Il 23,4% delle famiglie vive in una situazione di disagio economico e un giovane su 4 è un cosiddetto Neet", recita il documento dell'Istat.

