Home Spettacoli Shannen Doherty ha cancro al seno: Tanner Mainstan non ha pagato polizza sanitaria

Shannen Doherty ha cancro al seno: Tanner Mainstan non ha pagato polizza sanitaria

di Redazione 20/08/2015

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Shannen Doherty, attrice venuta alla ribalta grazie al telefilm Beverly Hills, in cui ha vestito i panni di Brenda, ha dichiarato che è malata di tumore "Ho un tumore al seno", ha rivelato la Doherty, 44 anni. L'interprete di "Streghe" non teme la malattia e continua a fare sport e mangiare cibi salutari. Shannen non si è sottoposta finora a nessun esame perché priva di copertura sanitaria. La rivista People ha rivelato che l'attrice ha scoperto di avere un cancro alla mammella lo scorso marzo. La Doherty è stata spesso criticata per il suo carattere difficile. Si vocifera che Aaron Spelling, il produttore della serie tv Beverly Hills, cacciasse spesso dal set Shannen per il suo carattere difficile e le frequenti liti con tutti gli altri attori. Shannen Doherty ha asserito che avrebbe potuto evitare il brutto male se Tanner Mainstain, il suo ex collaboratore, avesse sborsato nei tempi previsti il denaro per pagare la polizza sanitaria che lei aveva siglato mediante il sindacato degli attori. "Nel novembre 2013 il SAG inviò il premio da pagare a Tanner Mainstan per conto dell'assicurazione sanitaria Plaintiff, per la copertura del 2014. Nonostante ciò lo ignorò, non pagandolo e terminando il rapporto di lavoro con la Doherty nel febbraio 2014", recitano documenti giudiziari. L'attrice ha scoperto di avere un tumore invasivo al seno nel marzo 2015, ovvero quando ha sottoscritto una nuova assicurazione. Mainstain è dispiaciuto per l'accaduto ed auspica che Shannen guarisca presto. Certo, l'attrice dovrà affrontare un periodo duro, visto che il cancro al seno è una patologia difficile da combattere. C'è bisogno di determinazione, coraggio e tanto ottimismo.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp