Parigi, progetto Tour Triangle rigettato: sindaco indignato

Redazione Avatar

di Redazione

18/11/2014

Parigi rigetta il progetto che prevede la realizzazione della Tour Triangle, un grattacielo alto 180 metri. L'edificio, comprendente 42 piani, doveva essere realizzato nella periferia.

Il Consiglio comunale ha rigettato il progetto ieri (83 voti contro 78). Il sindaco di Parigi, Anne Hidalgo, fervido sostenitore del piano, ha detto che si appellerà al tribunale amministrativo per presunte irregolarità.

A progettare il grosso grattacielo sono stati gli architetti Jacques Herzog e Thierry de Meuron, professionisti che tra l'altro hanno disegnato la Tate Modern di Londra.

Oltre la metà degli abitanti di Parigi non è favorevole alla realizzazione della Tour Triangle.

