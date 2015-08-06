Home Spettacoli Bill Cosby stuprò decine di donne: Corte Superiore di Los Angeles lo convoca

Bill Cosby stuprò decine di donne: Corte Superiore di Los Angeles lo convoca

di Redazione 06/08/2015

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Periodo da dimenticare per l'attore americano Bill Cosby, celebre per aver interpretato la sit-com "I Robinson", famosa negli anni '80 e '90. L'attore è stato accusato di stupro da diverse donne, che hanno deciso di citarlo in giudizio. Ebbene, gli investigatori hanno iniziato a compiere indagini, scoprendo che Bill Cosby avrebbe stuprato molte donne durante gli anni Bill è stato convocato dai giudici della Corte Superiore di Los Angeles per testimoniare in merito al presunto stupro dell'allora 15enne Judith Ruth, avvenuto nel lontano 1974. Il legale di Bill Cosby ha chiesto che fosse prima la Ruth ad essere interrogata ma la Corte ha rigettato la richiesta, ordinando all'attore di presentarsi per primo all'interrogatorio sul presunto stupro avvenuto nel 1974. La deposizione dovrebbe avvenire in Massachusetts, dove Cosby vive. Sono oltre 40 le donne che hanno accusato l'attore di molestie. A quanto pare, Bill prima faceva assumere alcol e droga alle sue vittime; poi le stuprava. Tutto ciò è allucinante: proprio lui che ne "I Robinson" interpretava un medico sorridente e simpatico! Certo, può darsi che le donne abbiano mentito per avere notorietà. No, Bill qualcosa di brutto l'ha fatto veramente, visto che lui stesso lo confessò, nel corso di una deposizione, nel 2005. L'attore, oggi 77enne, rivelò 10 anni fa di aver drogato diverse ragazze e di averle stuprate. Una dichiarazione sconcertante che gettò fango su una carriera stellare. Cosby, lo ricordiamo, ha vinto tanti riconoscimenti nel corso della sua carriera e nessuno avrebbe mai immaginato che sarebbe stato capace di compiere atti così abominevoli. Che vergogna! I familiari di Bill lo hanno sempre difeso. "E' il papà che voi tutti conoscete", ha detto l'anno scorso la figlia dell'attore, Evin. Dalla parte di Cosby anche la moglie Camille, che nega tutte le accuse mosse nei confronti del marito, che definisce un uomo "generoso e divertente", quindi non un mostro come lo hanno descritto i media negli ultimi anni.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp