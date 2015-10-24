Home Home Parma, Maestra Offende Alunno: "Faccia Colore della Merda"

Parma, Maestra Offende Alunno: "Faccia Colore della Merda"

di Redazione 24/10/2015

Fa veramente rabbrividire il comportamento tenuto dalla maestra di una scuola elementare di Parma, che lo scorso mese è stata sospesa dalla sua attività L'insegnante si sarebbe rivolta agli studenti con frasi come "ma guarda se devo occuparmi di un bambino che ha la faccia colore della merda. Siete un branco di scemi, non capite niente, siete degli asini, tornatevene nella giungla da dove siete venuti, branco di scimmie ladre", oppure "stai fermo altrimenti ti spacco la faccia, ti prendo a calci nel sedere, meno male che finisce la scuola così quando non ti vedrò più, stapperò lo champagne". La maestra indegna insegnava presso l'Istituto comprensivo di Traversetolo (Parma). Guai anche per il preside dell'istituto, visto che non avrebbe preso alcun provvedimento nei confronti dell'insegnante, nonostante le continue segnalazioni dei genitori dei bimbi offesi e maltrattati. La maestra, ora, dovrà rispondere di maltrattamento con finalità di discriminazione e odio etnico-razziale. I genitori della scuola elementare in provincia di Parma hanno sporto denuncia dopo aver notato un cambiamento del comportamento dei figli , che si rifiutavano di andare a scuola. Avevano paura. I militari hanno iniziato ad indagare sulla vicena lo scorso aprile, scoprendo che la maestra non si limitava ad offendere i minori ma li picchiava e li spintonava per farli uscire dalla classe . Diversi bimbi hanno anche accusato disturbi di ordine psicologico per tutto quello che dovevano subire in classe. Quella maestra era veramente terribile e cinica. I genitori dei piccoli si erano rivolti più volte alla preside, facendo presente il comportamento abominevole dell'insegnante. Quest'ultima prometteva provvedimenti disciplinari nei confronti della maestra che, a detta degli investigatori erano "aleatori". La preside, inoltre, non aveva mai denunciato la vicenda alle forze dell'ordine. Ecco perché ci sono tutti gli estremi per la configurazione del reato di favoreggiamento. Il gip di Parma ha sospeso la maestra riprovevole a settembre. Sia all'insegnante che alla preside è stata notificata la conclusione delle indagini preliminari.

