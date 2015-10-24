Home Home Juventus: Andrea Agnelli Furioso, intanto Nedved Diventa Vicepresidente

di Redazione 24/10/2015

Andrea Agnelli è furioso per il 14esimo posto della Juventus e, durante l'assemblea degli azionisti ha criticato un po' tutti, sottolineando che è necessario cambiare "Eravamo consapevoli che il processo di rinnovamento della rosa della Juventus avrebbe potuto creare qualche difficoltà, ma non è assolutamente una giustificazione del 14esimo posto attuale in classifica", ha dichiarato Agnelli durante l'assemblea degli azionisti. Il Ceo della Juventus, Beppe Marotta, è positivo e crede in una rimonta dei bianconeri: "Hernanes è arrivato nelle ultime ore di mercato. Abbiamo colto l'opportunità e ne siamo contenti. Il suo apporto sarà determinante. Il campo ci dirà quanto siamo forti. Ora occorre prudenza nelle valutazioni, ma anche ottimismo, perché il nostro obbligo è vincere". Intanto Pavel Nedved ha ottenuto un grande incarico dalla Juve , diventando vicepresidente. L'ex calciatore, felicissimo per la sua nuova carica, ha detto: "Grazie al presidente e grazie a tutta la società che mi ha dato la fiducia di poter continuare l'esperienza in uno dei più grandi club al mondo. Sento responsabilità e grazie per la fiducia di tutto il mondo Juve. Io ho fatto un percorso di crescita importante, grandissimo, molto positivo, come tutta la società, perché tutti insieme siamo riusciti a vincere dei titoli e siamo riusciti a tornare in Europa come ci spetta e ovviamente cercheremo di rimanere sui passi che abbiamo fatto. Con la mia crescita personale ho potuto migliorare ogni anno e vedere come si gestisce una grande società. Finendo con il calcio non è facile pensare di ricoprire ruoli importanti in una società, c'è bisogno di una maturità giornaliera. Messaggio ai tifosi? Di stare uniti e sostenere la nostra squadra che è completamente nuova, ma sono convinto che alla fine otterremo quello che vogliamo: grandi vittorie". Anche Nedved, insomma, pensa positivo. Alla Juve manca proprio un giocatore come lui!

