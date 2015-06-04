Parma, tetto capannone cede: muore 17enne

E' costata cara una bravata a un 17enne di Parma. Il ragazzo era salito sul tetto di un capannone inutilizzato, nell'area industriale della città, ed è caduto.

Il tetto ha probabilmente ceduto ed Aurelio Sokoli ha fatto un volo di 10 metri. I carabinieri sostengono che il 17enne stesse esercitandosi coi suoi amici nel 'parkour', attività molto rischiosa.

Gli amici di Aurelio hanno subito chiamato il 118. Sul posto sono arrivati anche i vigili del fuoco. Non c'è stato nulla da fare, però: il 17enne è spirato.

Una professoressa della giovane vittima ha ricordato che Aurelio aveva appena ottenuto la cittadinanza italiana: "Mi aveva mostrato il certificato elettorale, sfoderando un sorriso pieno di orgoglio. Era un ragazzo sorridente e positivo".