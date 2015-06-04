Roma, cadavere tedesco sul greto del Tevere: caduto dal parapetto?
di Redazione
04/06/2015
Stamane, sul greto del fiume Tevere, a Roma, è stato rinvenuto il cadavere di uomo. Si tratta di un tedesco 22enne. Il ritrovamento è avvenuto verso le 7, nei pressi del Lungotevere dei Vallati.
Non si conoscono, attualmente, le cause del decesso del 22enne. I carabinieri sono stati allertati da un passante, che è rimasto scioccato alla vista del cadavere. Sono arrivati subito sul posto i militari del Nucleo investigativo di Roma e quelli della Compagnia Roma Centro.
Non si esclude che il tedesco si sia sporto dal parapetto, cadendo poi giù.
Articolo Precedente
Parma, tetto capannone cede: muore 17enne
Articolo Successivo
Ucraina, bombardate miniere: minatori bloccati sotto terra
Redazione