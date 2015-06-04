Roma, cadavere tedesco sul greto del Tevere: caduto dal parapetto?

Stamane, sul greto del fiume Tevere, a Roma, è stato rinvenuto il cadavere di uomo. Si tratta di un tedesco 22enne. Il ritrovamento è avvenuto verso le 7, nei pressi del Lungotevere dei Vallati.

Non si conoscono, attualmente, le cause del decesso del 22enne. I carabinieri sono stati allertati da un passante, che è rimasto scioccato alla vista del cadavere. Sono arrivati subito sul posto i militari del Nucleo investigativo di Roma e quelli della Compagnia Roma Centro.

Non si esclude che il tedesco si sia sporto dal parapetto, cadendo poi giù.