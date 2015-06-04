Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

"E' arrivata mia figlia": Anna Muylaert presenta film coinvolgente

Redazione Avatar

di Redazione

04/06/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Un film che è uscito recentemente e che vale la pena vedere è "E' arrivata mia figlia", diretto da Anna Muylaert e interpretato da Regina Casé.

La tata Val presta servizio da ben 13 anni per Fabinho, a San Paolo, in Brasile. Da punto di vista economico sta bene, ma non può vedere quasi mai sua figlia Jessica, lasciata a Pernambuco, città molto lontana da San Paolo. Jessica cresce e decide si iscriversi all'Università di San Paolo. Si trasferisce perciò nella città dove lavora la madre.

Il rapporto tra madre e figlia non sarà facile, soprattutto perché Val conoscerà Jessica.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Enzo Jannacci avrebbe compiuto 80 anni: Italia non lo dimentica

Articolo Successivo

Parma, tetto capannone cede: muore 17enne

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Consigli per diventare modelle nel 2020

Consigli per diventare modelle nel 2020

10/02/2020

La pupa e il secchione di nuovo in TV? Rumors e anticipazioni

La pupa e il secchione di nuovo in TV? Rumors e anticipazioni

26/10/2018

Amici 2018 Giorgia tra i professori? Ecco la risposta della cantante

Amici 2018 Giorgia tra i professori? Ecco la risposta della cantante

09/10/2018