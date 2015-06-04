"E' arrivata mia figlia": Anna Muylaert presenta film coinvolgente

Un film che è uscito recentemente e che vale la pena vedere è "E' arrivata mia figlia", diretto da Anna Muylaert e interpretato da Regina Casé.

La tata Val presta servizio da ben 13 anni per Fabinho, a San Paolo, in Brasile. Da punto di vista economico sta bene, ma non può vedere quasi mai sua figlia Jessica, lasciata a Pernambuco, città molto lontana da San Paolo. Jessica cresce e decide si iscriversi all'Università di San Paolo. Si trasferisce perciò nella città dove lavora la madre.

Il rapporto tra madre e figlia non sarà facile, soprattutto perché Val conoscerà Jessica.