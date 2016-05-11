Parolaccia a Mezzogiorno in Famiglia: Amadeus chiede scusa

Amadeus ci ricasca e torna nuovamente alla ribalta per parole un po' troppo scurrili proferite durante le trasmissioni televisive. Stavolta, però, lo scandalo non ha proporzioni analoghe a quello di Capodanno, quando passò sovraimpressione, durante la diretta su Rai 1, un sms contenente una bestemmia

"La Rai deve spiegare quali sono le responsabilità, chi doveva vigilare e quale forma di verifica viene messa in campo in questi casi. Dopo il caso di Capodanno, come è cambiata la catena di controllo delle trasmissioni?".

"Sabato scorso, al termine della trasmissione da me condotta, 'Mezzogiorno in famiglia', ho stupidamente utilizzato per gioco, certo che la diretta fosse terminata, una espressione poco carina andata purtroppo in onda a schermo scuro. E' stata una leggerezza di cui voglio scusarmi con i telespettatori e con la Rai".

"Chiedo scusa, non era mia intenzione. E' un'espressione che non va detta e mi dispiace. In 30 anni di carriera non ho mai detto una parolaccia, non è mio costume. Non era una parolaccia in onda, perché è un fuori onda, avevo finito di trasmettere, avevo salutato tutti, e giocherellavo mentre mi toglievo il microfono... che non doveva essere acceso, però la responsabilità è la mia".

Stavolta a suscitare polemiche in casa Rai non sono bestemmie ma parole pesanti che, forse, Amadeus si poteva risparmiare. Il conduttore, quantomeno, avrebbe dovuto sincerarsi di non essere più in diretta. Al termine di 'Mezzogiorno in famiglia', sabato scorso, Amadeus ha creduto di essere fuori onda ed ha rivisitato una celebre ballata di, "Vorrei la pelle nera" sostituendo però il termine "pelle" con "m.....a". Gaffe bestiale quella di Amadeus, che nelle ultime ore ha ricevuto anche un tapiro d'oro da Striscia la Notizia. Come al solito, alla fine del programma targato Rai l'atmosfera è goliardica. Paolo Fox, Gianni Mazza, Alessia Ventura ridevano e scherzavano come sempre ed Amadeus si è lasciato scappare un bel "m.....a" credendo che fosse già fuori onda; invece tutti hanno potuto ascoltare la sua rivisitazione hot del noto brano di Ferrer. Subito la figuraccia di Amadeus è finita sui social e il video è stato trasmesso anche da Striscia. La vicenda ha avuto un forte impatto mediatico in quanto lanon può e non deve permettersi tutto ciò, anche perché chiede soldi agli italiani. Non è giusto sentire termini volgari in diretta, per di più in una fascia protetta, non credete? Michele Anzaldi, deputato dem e segretario della Commissione di Vigilanza della Rai, ha detto:Amadeus ha capito di aver fatto una 'magra' figura e si è scusato dopo 3 giorni:Ancora uno scivolone della Rai. Ma è possibile che il servizio pubblico stia scendendo così in basso? C'è bisogno di controlli più incisivi, soprattutto sui programmi che vengono trasmessi nelle fasce protette, perché ci sono milioni di bimbi davanti agli schermi. Fatto sta che la parolaccia ha fatto guadagnare ad Amadeus il suo primo: a consegnarglielo è stato l'inviato Valerio Staffelli, puntuale come sempre. Il conduttore di 'Mezzogiorno in famiglia' ha preso volentieri il tapiro e si è scusato nuovamente coi telespettatori: