"Pasolini era fro... e pedofilo": striscione choc al parco letterario di via dell'Idroscalo

Estrema destra in azione a Roma. Un gruppo di nostalgici ha deturpato la lapide in memoria del maestro Mario Rosati ed ha lasciato uno striscione che offende la memoria di Pier Paolo Pasolini

Raid rivendicato da estremisti di 'Militia'

"Pasolini, quale poeta? Era fro... e pedofilo".

Zingaretti: "Pasolini grande italiano e grande intellettuale"

"Pasolini grande italiano e grande intellettuale. Chi ha danneggiato il suo monumento a Ostia è un vigliacco. Pronti a sostenere il ripristino dell'opera".

Fascisti perseguitano ancora intellettuale

"Sono Oriana Fallaci. Padellaro ascolta bene, Pasolini è stato ucciso dai fascisti. Dai fascisti, devi scriverlo".

Il raid al parco letterario di via dell'Idroscalo, aè stato rivendicato dal gruppo di estrema destra 'Militia'. I militanti del movimento neofascista non solo hanno danneggiato il monumento in ricordo dima hanno anche offeso la memoria di Pasolini con uno striscione recante le seguenti parole:Beh, le parole scritte sullo striscione sequestrato nelle ultime ore dagli agenti della Polizia scientifica parlano da sé e testimoniano la grettezza e la mancanza di rispetto di certi individui. Ognuno può pensare quello che vuole ma certi vili attacchi sono inammissibili. Speriamo che i responsabili di questo scempio siano subitoe denunciati. Sconcertato e furioso anche il governatore del Lazio,, che ha scritto su Twitter:I fascisti continuano a colpire Pier Paolo Pasolini, personaggio perseguitato dall'estrema destra per tutta la sua breve esistenza. La celebre scrittrice e giornalistaera convinta che gli artefici dell'uccisione del grande intellettuale italiano, avvenuta 41 anni fa all'Idroscalo di Ostia, furono proprio i fascisti. Poco dopo la diffusione della notizia dell'omicidio, la Fallaci telefonò a un suo collega del Corriere della Sera, Antonio Padellaro, a cui disse:Il giovane cronista, alle prime armi, non lo scrisse non perché era contrario all'opinione di Oriana ma per l'assenza ditali da poter ritenere che, effettivamente, il poeta, scrittore, regista, attore e saggista italiano fosse stato ucciso dall'estrema destra.