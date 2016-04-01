Zaha Hadid morta per infarto a Miami: archistar che vinse premio Pritker

Il mondo dell'architettura piange Zaha Hadid, 65enne stroncata da un infarto in un ospedale di Miami, dove era stata ricoverata a causa di una bronchite

Lavorò molto anche a Roma

Dario Franceschini: "Hadid determinante per il Maxxi"

Fondatrice dello Zaha Hadid Architects a Londra

"E' con grande tristezza che lo Zaha Hadid Architects conferma che 'Dame' Zaha Hadid è morta improvvisamente a Miami nelle prime ore di questa mattina. Aveva contratto la bronchite all'inizio di questa settimana e ha avuto un improvviso attacco di cuore durante la degenza in ospedale. Zaha Hadid è il più grande architetto donna di oggi".

Sir Peter Cook: "La nostra eroina"

"Più grande della vita, una personalità straordinaria, spavalda e sempre vigile, pronta. La nostra eroina. Come siamo fortunati ad averla a Londra".

Era un architetto vincente Zahid, che ha lasciato opere in tantissime città del mondo. Il suo estro, la sua esperienza, il suo talento le permisero di aggiudicarsi il premio Pritker, una sorta didell'architettura. La donna, nata a Bagdad 64 anni fa, viaggiava molto, non amava la staticità: si vede anche dalle sue opere.è stata senza dubbio la città italiana dove l'architetto lavorò di più, avendo firmato anche l'edificio del Maxxi e il museo nazionale delle arti del XXI secolo. Negli ultimi tempi, Zahid aveva preso anche parte a un concorso bandito nella Capitale per la ristrutturazione delle caserme in via Guido Reni.Il ministro dei Beni culturali,, ha ricordato la Hadid con queste parole: "L'uso innovativo dei volumi e degli spazi che ha caratterizzato la sua architettura si è espresso al meglio in questo edificio (edificio del Maxxi, ndr), che ha seguito in ogni fase, dalla progettazione alla costruzione introducendo nuove tecniche e materiali".Zaha ha realizzato opere in città grandi e famose come Londra e Innsbruck. L'architetto nato a Bagdad ma diventato britannico era originale; le sue opere erano diverse, uniche. Tanti i riconoscimenti ricevuti dall'archistar 65enne nel corso della suaAlla famosa donna venne dedicata anche un'interessante mostra presso ildi New York. Il suo estro era universalmente riconosciuto. Nel corso della sua stellare carriera, la Hadid aveva formato un gruppo valido di assistenti che la supportavano e la consigliavano. L'architetto ha fondato anche lo, che ha sede a Londra e rappresenta uno dei più grandi e famosi studi di architettura del pianeta. Sul sito ufficiale dello studio sono state pubblicate queste toccanti parole:L'ultimo riconoscimento ricevuto dalla Hadid, qualche tempo fa, è stata la. Mai, prima di lei, nessuna donna aveva ottenuto tale premio. Sir Peter Cook, noto architetto inglese, ha detto di Zaha: