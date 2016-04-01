Zaha Hadid morta per infarto a Miami: archistar che vinse premio Pritker
di Redazione
01/04/2016
Il mondo dell'architettura piange Zaha Hadid, 65enne stroncata da un infarto in un ospedale di Miami, dove era stata ricoverata a causa di una bronchite
Lavorò molto anche a RomaEra un architetto vincente Zahid, che ha lasciato opere in tantissime città del mondo. Il suo estro, la sua esperienza, il suo talento le permisero di aggiudicarsi il premio Pritker, una sorta di Nobel dell'architettura. La donna, nata a Bagdad 64 anni fa, viaggiava molto, non amava la staticità: si vede anche dalle sue opere. Roma è stata senza dubbio la città italiana dove l'architetto lavorò di più, avendo firmato anche l'edificio del Maxxi e il museo nazionale delle arti del XXI secolo. Negli ultimi tempi, Zahid aveva preso anche parte a un concorso bandito nella Capitale per la ristrutturazione delle caserme in via Guido Reni.
Dario Franceschini: "Hadid determinante per il Maxxi"Il ministro dei Beni culturali, Dario Franceschini, ha ricordato la Hadid con queste parole: "L'uso innovativo dei volumi e degli spazi che ha caratterizzato la sua architettura si è espresso al meglio in questo edificio (edificio del Maxxi, ndr), che ha seguito in ogni fase, dalla progettazione alla costruzione introducendo nuove tecniche e materiali".
Fondatrice dello Zaha Hadid Architects a LondraZaha ha realizzato opere in città grandi e famose come Londra e Innsbruck. L'architetto nato a Bagdad ma diventato britannico era originale; le sue opere erano diverse, uniche. Tanti i riconoscimenti ricevuti dall'archistar 65enne nel corso della sua carriera. Alla famosa donna venne dedicata anche un'interessante mostra presso il Guggenheim di New York. Il suo estro era universalmente riconosciuto. Nel corso della sua stellare carriera, la Hadid aveva formato un gruppo valido di assistenti che la supportavano e la consigliavano. L'architetto ha fondato anche lo Zaha Hadid Architects, che ha sede a Londra e rappresenta uno dei più grandi e famosi studi di architettura del pianeta. Sul sito ufficiale dello studio sono state pubblicate queste toccanti parole:
"E' con grande tristezza che lo Zaha Hadid Architects conferma che 'Dame' Zaha Hadid è morta improvvisamente a Miami nelle prime ore di questa mattina. Aveva contratto la bronchite all'inizio di questa settimana e ha avuto un improvviso attacco di cuore durante la degenza in ospedale. Zaha Hadid è il più grande architetto donna di oggi".
Sir Peter Cook: "La nostra eroina"L'ultimo riconoscimento ricevuto dalla Hadid, qualche tempo fa, è stata la Riba Royal Gold Metal. Mai, prima di lei, nessuna donna aveva ottenuto tale premio. Sir Peter Cook, noto architetto inglese, ha detto di Zaha:
"Più grande della vita, una personalità straordinaria, spavalda e sempre vigile, pronta. La nostra eroina. Come siamo fortunati ad averla a Londra".
Articolo Precedente
"Pasolini era fro... e pedofilo": striscione choc al parco letterario di via dell'Idroscalo
Articolo Successivo
Gigi Buffon sogna di diventare allenatore, ma non in Italia
Redazione