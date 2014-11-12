Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Milano, monossido di carbonio esce da scaldabagno difettoso: tre ricoverati

Redazione Avatar

di Redazione

12/11/2014

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Uno scaldabagno malfunzionante stava per generare una tragedia. I membri di una famiglia egiziana residente a Milano (madre, padre e figlio di pochi mesi) sono stati ricoverati per un'intossicazione da monossido di carbonio fuoriuscito dallo scaldabagno.

L'episodio è avvenuto in un appartamento in Corso Buenos Aires, nel capoluogo lombardo. I tre si trovano attualmente all'ospedale Niguarda ma, fortunatamente, non versano in gravi condizioni.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Calvin Klein, modella Myla Dalbesio protagonista di "Perfectly Fit"

Articolo Successivo

Patatine Ogm fritte: più salutari, contengono poco acrilamide

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Gene Wilder è morto ascoltando " Somewhere Over The Rainbow" e stringendo la mano ai familiari

Gene Wilder è morto ascoltando " Somewhere Over The Rainbow" e stringendo la mano ai familiari

30/08/2016

Come Comportarsi In Caso Di Terremoto?

Come Comportarsi In Caso Di Terremoto?

25/08/2016

TERREMOTO 24 AGOSTO 2016 RIETI, I NUMERI UTILI, DONARE AL 45500

TERREMOTO 24 AGOSTO 2016 RIETI, I NUMERI UTILI, DONARE AL 45500

24/08/2016