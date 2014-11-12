Milano, monossido di carbonio esce da scaldabagno difettoso: tre ricoverati

Uno scaldabagno malfunzionante stava per generare una tragedia. I membri di una famiglia egiziana residente a Milano (madre, padre e figlio di pochi mesi) sono stati ricoverati per un'intossicazione da monossido di carbonio fuoriuscito dallo scaldabagno.

L'episodio è avvenuto in un appartamento in Corso Buenos Aires, nel capoluogo lombardo. I tre si trovano attualmente all'ospedale Niguarda ma, fortunatamente, non versano in gravi condizioni.