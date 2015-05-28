Paula Cooper si è suicidata: emblema della lotta contro la pena di morte
di Redazione
28/05/2015
Paula Cooper, donna 45enne diventata il simbolo della battaglia contro la pena di morte negli Usa, si è suicidata. Il cadavere di Paula è stato trovato nelle ultime ore; probabilmente si è sparata un colpo di pistola alla testa. Sarà comunque l'autopsia a confermare il suicidio.
La Cooper venne rimessa in libertà 2 anni fa per buona condotta. Nel 1986 uccise un 78enne e per questo finì nel braccio della morte.
Il caso di Paula sconvolse gli Stati Uniti e, in primo momento, la pena di morte venne convertita in 60 anni di carcere; poi in 27 per buona condotta. Diverse associazioni, in tutto il mondo, reclamarono la conversione della condanna a morte per la Cooper. Alla fine la donna riuscì ad ottenere la liberazione. Tra qualche mese sarebbe terminata anche la libertà condizionata.
