Paula Cooper si è suicidata: emblema della lotta contro la pena di morte

Paula Cooper, donna 45enne diventata il simbolo della battaglia contro la pena di morte negli Usa, si è suicidata. Il cadavere di Paula è stato trovato nelle ultime ore; probabilmente si è sparata un colpo di pistola alla testa. Sarà comunque l'autopsia a confermare il suicidio.

La Cooper venne rimessa in libertà 2 anni fa per buona condotta. Nel 1986 uccise un 78enne e per questo finì nel braccio della morte.

Il caso di Paula sconvolse gli Stati Uniti e, in primo momento, la pena di morte venne convertita in 60 anni di carcere; poi in 27 per buona condotta. Diverse associazioni, in tutto il mondo, reclamarono la conversione della condanna a morte per la Cooper. Alla fine la donna riuscì ad ottenere la liberazione. Tra qualche mese sarebbe terminata anche la libertà condizionata.