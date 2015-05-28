Svolta in Nebraska: abolita pena di morte, mentalità cambia
di Redazione
28/05/2015
Negli Usa inizia a cambiare la mentalità riguardo al concetto di pena di morte e della sua presunta utilità. Anche il Nebraska, nelle ultime ore, ha abolito la pena di morte.
La proposta abrogazionista ha incassato 30 sì in Parlamento; i contrari sono stati 19; quindi c'è stata una forte maggioranza a favore dell'abolizione della pena di morte.
Un altro stato in mano ai repubblicani, dunque, abolisce la pena capitale. Nel 1979 era accaduto anche nel North Dakota. Una bella notizia per gli abolizionisti.
Redazione